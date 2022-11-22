Нове оточення і впевненість у собі. Що чекає на Дів у 2023 році — прогноз астролога

Астротиполог Дмитро Шимко розповів, яким буде рік Чорного водяного кролика для представників знака Діва.

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Що чекає на Дів у 2023 році?

2023 буде для Дів роком кардинальних змін. Цей рік докорінно відрізняється від попередніх 9 років, це буде початок початків. Тобто, обнуляти всі тенденції попереднього періоду. У деяких представників Дів це станеться у вигляді трансформації, буде перехід на новий рівень розвитку. Для багатьох це буде життя з нуля, буде багато дуже цікавих подій. Після душного й одиночного 2022 2023 рік відкриває деякі перспективи на майбутнє, надає впевненості у своїх життєвих силах. Рік принесе віру в себе, подарує здоровий оптимізм. Тобто 2023 ірк змінює навколо все — ваш громадський простір, місце проживання, самореалізації. В особистому житті Дів 2023 рік буде швидше щасливим, ніж невдалим. Пов'язано це з напрацьованим досвідом у Діви й ті труднощі, які здавалися труднощами 8-9 років тому, зараз здадуться просто дрібницею. Постане серйозний вибір, але цей вибір вже не буде сумнівним. Він буде категоричним, з розумінням та усвідомленням. Новизна, новаторство, креативність — це девіз для Дів у 2023 році. Найголовніше — вчасно це відчути, тобто вчасно спілкуватися з потрібними людьми, вчасно ухвалювати рішення, брати на себе відповідальність з переробкою минулого досвіду. Загалом назвати 2023 рік для Дів роком стабільності дуже складно — весь рік йде на тренді змін. І насамперед це стосується першого півріччя, коли Діви починають вибірково шукати ті теми для самореалізації, які для них здаватимуться актуальними та цікавими, але трішки повторюватимуть епізоди минулого. Це позначається і на стосунках, і на оточенні загалом. Знову треба всіх змінювати, ну чи виключати чужих людей зі свого кола спілкування. Тут Діви можуть здатися вкрай кардинальними, радикальними. Тому Дівам потрібно бути дуже стриманими в емоціях, не рубати з плеча, щоб не навернути таких справ, які потім три роки доведеться виправляти. Перша частина року дана для планування великих проєктів, не починання, а саме розставляння таких точок опори та малювання дорожньої карти. Багатьох Дів можуть звинуватити в їх порочності, згадати їм помилки минулого, згадати якісь образи. Це також може виражатися у справах, пов'язаних із судами, якоюсь агресією. Але Діви не спотикатимуться на старих проблемах і пройдуть легко ці випробування. Зациклюватись на неприємностях Дівам буде просто нецікаво.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=o8L5Zylw_ho