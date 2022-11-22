"Китай заберет свои территории" - астролог спрогнозировал чем для РФ закончится война с Украиной

Ведический астролог, хиромант и нумеролог Владимир Бадиян рассказал, каким будет развал Российской Федерации и когда закончится война в Украине.

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С 4 декабря 2022 года возможен кардинальный перелом сил на линии фронта. Украинская армия уверенно будет освобождать оккупированные территории и выйдет на плато своей максимальной силы. В 2023 году Украину ждут очень серьезные изменения — в лучшую сторону. Война может закончится в феврале-марте следующего года. Но не исключено, что этому поспособствуют также какие-то очень серьезные международные переговоры.

Что касается России, то уже в ноябре 2023 года здоровье Владимира Путина может сильно пошатнуться. Но даже если он умрет, в России это будут скрывать — показывать его двойников. Но это не спасет РФ от развала — он будет происходить в ближайшие три с половиной года. Правда, развал будет не таким радикальным, как этого хотят украинцы, — рассказал астролог.

"Их отход будет мягким, они не будут признавать, что что-то сделали не так. Репарации они будут платить, но серьезного признания или извинения не будет. Будет разделение России, Китай заберет свои территории, но не военным образом, а через какие-то договора", — сказал Бадиян.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9omMORo54aA