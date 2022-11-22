"Китай забере свої території" — астролог спрогнозував, чим для РФ закінчиться війна з Україною

Ведичний астролог, хіромант і нумеролог Володимир Бадіян розповів, яким буде розвал Російської Федерації і коли закінчиться війна в Україні.

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З 4 грудня 2022 року можливий кардинальний перелом сил на лінії фронту. Українська армія впевнено звільнятиме окуповані території та вийде на плато своєї максимальної сили. У 2023 році на Україну чекають дуже серйозні зміни — на краще. Війна може закінчитися у лютому-березні наступного року. Але не заперечується, що цьому посприяють також дуже серйозні міжнародні переговори.

Щодо Росії, то вже в листопаді 2023 року здоров'я Володимира Путіна може сильно похитнутися. Але навіть якщо він помре, у Росії це приховуватимуть — показуватимуть його двійників. Але це не врятує РФ від розвалу — він відбуватиметься у найближчі три з половиною роки. Щоправда, розвал буде не таким радикальним, як цього хочуть українці, — розповів астролог.

"Їхній відхід буде м'яким, вони не визнаватимуть, що щось зробили не так. Репарації вони платитимуть, але серйозного визнання чи вибачення не буде. Буде поділ Росії, Китай забере свої території, але не військовим шляхом, а через якісь договори", — сказав Бадіян.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=9omMORo54aA