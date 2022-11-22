Мэтт Деймон и Бен Аффлек решили основать кинокомпанию

Друзья детства решили основать продюсерскую компанию.

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Друзья детства Бен Аффлек и Мэтт Деймон заявили о намерении основать независимую продюсерскую компанию под названием Artists Equity. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на заявление артистов.

Известно, что звездные друзья планируют получить финансирование в размере не менее 100 млн долларов от инвестиционной компании RedBird Capital Partners.

"Это следующий акт моей карьеры на долгое, долгое время", — сказал Аффлек. Деймон обязался сняться в определенном количестве фильмов, которые вскоре поступят в производство. А также продюсировать проекты исключительно для будущей компании.

50-летний актер Бен Аффлек займет должность исполнительного директора, а 52-летний актер Мэтт Деймон станет главным креативным директором. За свою карьеру актеры работали над фильмами, которые в сумме собрали в мировом прокате 10,7 млрд долларов, три из них получили премию "Оскар".

Знаменитости заявили, что планируют делиться прибылью с успешных кинолент с актерами и закулисными работниками. Голливудские звезды подчеркнули, что будут выплачивать уменьшенный аванс актерам, режиссерам и другим сотрудникам, но в случае успеха киноленты им будут полагаться увеличенные выплаты.

По мнению Аффлека, с развитием стрим-сервисов большое количество сотрудников остались за кадром. Идея раздела прибыли со всеми участниками съемочного процесса является "справедливостью и возвращением к прежним ценностям".

Отмечается, что в 2023 году Artists Equity планирует выпустить три проекта. Первый фильм компании, у которого пока еще нет названия, будет снят совместно с Skydance Sports, Mandalay Pictures и Amazon Studios.

Напомним, В 1997 году они получили "Оскар" за лучший сценарий к фильму "Умница Уилл Хантинг" режиссера Гаса Ван Сента. В 1999 году Аффлек и Деймон исполнили главные роли в "Догме" Кевина Смита. После этого актеры появились вместе в комедийной драме "Девушка из Джерси" (2004), но там Деймон играл второстепенного персонажа.

В 2020 году друзья снялись в фильме Ридли Скотта "Последняя дуэль".