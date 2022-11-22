Метт Деймон та Бен Аффлек вирішили заснувати кінокомпанію

Друзі дитинства вирішили започаткувати продюсерську компанію.

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Друзі дитинства Бен Аффлек та Метт Деймон заявили про намір заснувати незалежну продюсерську компанію під назвою Artists Equity. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на заяву артистів.

Відомо, що зіркові друзі планують отримати фінансування у розмірі щонайменше 100 млн доларів від інвестиційної компанії RedBird Capital Partners.

"Це наступний акт моєї кар'єри на довгий, довгий час", — сказав Аффлек. Деймон зобов'язався знятися у певній кількості фільмів, які незабаром надійдуть у виробництво. А також продюсувати проєкти лише для майбутньої компанії.

50-річний актор Бен Аффлек обійме посаду виконавчого директора, а 52-річний актор Метт Деймон стане головним креативним директором. За свою кар'єру актори працювали над фільмами, які у сумі зібрали у світовому прокаті 10,7 млрд доларів, троє з них отримали премію "Оскар".

Знаменитості заявили, що планують ділитися прибутком з успішних кінострічок з акторами та закулісними працівниками. Голлівудські зірки наголосили, що виплачуватимуть зменшений аванс акторам, режисерам та іншим співробітникам, але у разі успіху кінострічки їм належатимуть збільшені виплати.

На думку Аффлека, з розвитком стрімінг-сервісів велика кількість працівників залишилася за кадром. Ідея поділу прибутку з усіма учасниками знімального процесу є "справедливістю та поверненням до колишніх цінностей".

Зазначається, що у 2023 році Artists Equity планує випустити три проєкти. Перший фільм компанії, у якого поки немає назви, буде знятий разом із Skydance Sports, Mandalay Pictures та Amazon Studios.

Нагадаємо, 1997 року вони отримали "Оскар" за найкращий сценарій до фільму "Розумник Вілл Гантінґ" режисера Гаса Ван Сента. 1999 року Аффлек і Деймон виконали головні ролі в "Догмі" Кевіна Сміта. Після цього актори з'явилися разом у комедійній драмі "Дівчина з Джерсі" (2004), але там Деймон грав другорядного персонажа.

У 2020 році друзі знялися у фільмі Рідлі Скотта "Остання дуель".