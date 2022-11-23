Берегите ментальное здоровье. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 23 ноября 2022 года

Сегодня очень важно сохранять спокойствие и уверенность в себе, Злые эмоции не должны быть направлены как наружу, так и вовне: нельзя задумывать что-либо плохое против других людей и корить себя за ошибки.

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Овен

Постарайтесь контролировать эмоции и не рубить с плеча правду-матку, такие взрывы не приведут ни к чему хорошему. В личных отношениях проявите благодарность и заботу к партнеру, выслушайте его, возможно, вы услышите что-то важное, что повлияет в будущем на ваши отношения.

Телец

Не ставьте сегодня перед собой грандиозных планов, у вас не хватит энергии на их воплощение. Постарайтесь максимально разгрузить себя и запланируйте отпуск. В общении с родственниками проявите любовь и заботу — они в них нуждаются.

Близнецы

Сложный период в вашей личной жизни говорит о том, что вам нужно сбавить скорость в профессиональной жизни и прислушаться к себе. Откровенный разговор с партнером поможет успокоиться. Не сомневайтесь в себе и потратьте энергию дня на самообразование.

Рак

День сулит приятные встречи с друзьями и близкими по духу людьми. Насладитесь моментом. Позвольте себе помечтать и порадуйте себя пусть недорогой, но приятной покупкой. Вечером возможно вы получите ответ на мучивший вас вопрос.

Лев

Конфликты между близкими могут всерьез усложнить вашу жизнь, поэтому в ваших интересах развести их в разные стороны, как боксеров на ринге: найдите каждому занятие, которое займет их, пока они не успокоятся. В суете дня не забудьте о себе — позвольте себе маленькую прихоть.

Дева

Абстрагируйтесь сегодня от критических или язвительных замечаний — в них нет ни доли истины. Не сомневайтесь в себе и не позволяйте людям, даже дорогим вашему сердцу, обесценивать ваши эмоции — они важны. сконцентрируйтесь на своих целях, это поможет принять правильное решение.

Весы

Нежелательно даже слушать сплетни, которыми будут делиться ваши коллеги, а уж участвовать в интригах и подковерных играх и вовсе недопустимо: помните, что вам с этими людьми предстоит работать и впредь.

Скорпион

Не стоит нервничать из-за утренних недоразумений — это всего лишь недопонимание, связанное с плохой коммуникацией. Но важно именно сегодня обратить внимание на собственные ощущения происходящего и прислушаться к голосу сердца — оно не подведет.

Стрелец

У Стрельцов будет непростой, но очень интересный, насыщенный день. Звезды очень благосклонны к вашему выбору — творите и мечтайте. Главное — не сомневайтесь в себе . И позвольте себе сегодня даже большие растраты на себя — все это сделает вас счастливее, а это сейчас важно.

Козерог

Избежать нервного срыва, который в этот день вполне вероятен у представителей вашего знака, поможет работа: сосредоточьтесь на ней, да так, чтобы у вас не осталось ни одной свободной минуты. Вечером все же проанализируйте свои слова и действия — вдруг вы были не правы, еще не поздно все исправить.

Водолей

Слабость, которую вы почувствуете с самого утра, обусловлена усталостью: в последнее время вы слишком много работали, поэтому сегодня вам стоит снизить нагрузку, а еще лучше – посвятить день отдыху. Также именно сегодня вы можете выиграть крупный приз.

Рыбы

Нежелательно проводить деловые переговоры: найти общий язык с партнерами не удастся, поэтому вероятность планируемой в результате сделки придется поставить под большое сомнение.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ