Бережіть ментальне здоров'я. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 листопада 2022 року

Сьогодні дуже важливо зберігати спокій і впевненість у собі. Злі емоції не повинні бути спрямовані як назовні, так і зовні: не можна задумувати щось погане проти інших людей і корити себе за помилки.

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Овен

Намагайтеся контролювати емоції і не рубати з плеча правду-матку, такі вибухи не призведуть ні до чого хорошого. В особистих стосунках проявіть подяку та турботу до партнера, вислухайте його, можливо, ви почуєте щось важливе, що вплине в майбутньому на ваші стосунки.

Телець

Не ставте сьогодні перед собою грандіозних планів, у вас не вистачить енергії на їх втілення. Постарайтеся максимально розвантажити себе та заплануйте відпустку. У спілкуванні з родичами проявіть любов і турботу — вони їх потребують.

Близнюки

Складний період у вашому особистому житті говорить про те, що вам потрібно зменшити швидкість у професійному житті та прислухатися до себе. Відверта розмова з партнером допоможе заспокоїтись. Не сумнівайтеся у собі та витратіть енергію дня на самоосвіту.

Рак

День обіцяє приємні зустрічі з друзями та близькими за духом людьми. Насолоджуйтесь моментом. Дозвольте собі помріяти і порадуйте себе нехай недорогою, але приємною покупкою. Увечері можливо ви отримаєте відповідь на питання, що мучило вас.

Лев

Конфлікти між близькими можуть серйозно ускладнити ваше життя, тому у ваших інтересах розвести їх у різні боки, як боксерів на рингу: знайдіть кожному заняття, яке займе їх, доки вони не заспокояться. У метушні дня не забудьте про себе — дозвольте собі маленьку забаганку.

Діва

Абстрагуйтеся сьогодні від критичних чи уїдливих зауважень — у них немає частки істини. Не сумнівайтесь у собі та не дозволяйте людям, навіть дорогим вашому серцю, знецінювати ваші емоції — вони важливі. Сконцентруйтеся на своїх цілях, це допоможе ухвалити правильне рішення.

Терези

Небажано навіть слухати плітки, якими будуть ділитися ваші колеги, а брати участь в інтригах і підкилимних іграх узагалі неприпустимо: пам'ятайте, що вам з цими людьми доведеться працювати і надалі.

Скорпіон

Не варто нервувати через ранкові непорозуміння — це лише непорозуміння, пов'язане з поганою комунікацією. Але важливо саме сьогодні звернути увагу на власні відчуття того, що відбувається, і прислухатися до голосу серця — воно не підведе.

Стрілець

У Стрільців буде непростий, але дуже цікавий, насичений день. Зірки дуже прихильні до вашого вибору — робіть і мрійте. Головне — не сумнівайтеся в собі. І дозвольте собі сьогодні навіть великі витрати на себе — все це зробить вас щасливішим, а це зараз важливо.

Козеріг

Уникнути нервового зриву, який у цей день цілком імовірний у представників вашого знака, допоможе робота: зосередьтеся на ній і так, щоб у вас не залишилося жодної вільної хвилини. Увечері все ж таки проаналізуйте свої слова та дії — раптом ви не мали рації, ще не пізно все виправити.

Водолій

Слабкість, яку ви відчуєте із самого ранку, обумовлена втомою: останнім часом ви надто багато працювали, тому сьогодні вам варто знизити навантаження, а ще краще присвятити день відпочинку. Також сьогодні ви можете виграти великий приз.

Риби

Небажано проводити ділові переговори: порозумітися з партнерами не вдасться, тому ймовірність запланованої внаслідок угоди доведеться поставити під великий сумнів.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ