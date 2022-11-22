60-летний солист Red Hot Chili Peppers сходил на свидание с молодой украинкой

Пару на свидании засняли папарацци в Лос-Анджелесе.

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60-летнего солиста рок-группы Red Hot Chili Peppers "поймали" с 25-летней украинкой Мариной Мазепой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Известно, что музыкант пообедал с актрисой, а фанаты уже строят догадки и предположения, в каких отношениях они состоят.

Папарацци поймали их сначала на пути в ресторан, а затем когда парочка обедала. Они поели на террасе салаты и сэндвичи, а потом пошли прогуляться.

Пока неизвестно, какого характера было свидание. Однако вполне вероятно, что Мазепа – новая девушка рокера, ведь Кидис в последние годы встречался с девушками намного моложе него.

Музыкант успел побывать в отношениях с Софией Копполой, Кристиной Хендрикс и многими другими, однако обрести "истинную любовь" так и не сумел. У Энтони Кидиса нет жены, но есть сын, которого ему родила Хезер Кристи — они встречались в 2007 году, строя грандиозные планы на будущее, однако уже в 2008-м году расстались.

Напомним, басист Red Hot Chili Peppers 57-летний Майкл Питер Бэлзари, более известный под именем Фли, женился на 39-летней Мелоди Эсани, дизайнере иранского происхождения.