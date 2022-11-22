60-річний соліст Red Hot Chili Peppers сходив на побачення з молодою українкою

Пару на побаченні зняли папараці у Лос-Анджелесі.

Related video

60-річного соліста рок-гурту Red Hot Chili Peppers "піймали" з 25-річною українкою Мариною Мазепою. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Відомо, що музикант пообідав з акторкою, а фанати вже будують здогадки та припущення, в яких стосунках вони перебувають.

Папараці спіймали їх спочатку на шляху до ресторану, а потім, коли парочка обідала. Вони поїли на терасі салати та сендвічі, а потім пішли прогулятися.

Наразі невідомо, якого характеру було побачення. Однак цілком імовірно, що Мазепа — нова дівчина рокера, адже Кідіс останніми роками зустрічався з дівчатами набагато молодшими за нього.

Музикант встиг побувати у стосунках із Софією Копполою, Крістіною Хендрікс і багатьма іншими, проте здобути "справжнє кохання" так і не зумів. Ентоні Кідіс не має дружини, але має сина, якого йому народила Хезер Крісті — вони зустрічалися в 2007 році, будуючи грандіозні плани на майбутнє, проте вже в 2008-му році розлучилися.

Нагадаємо, басист Red Hot Chili Peppers 57-річний Майкл Пітер Белзарі, більш відомий під ім'ям Флі, одружився з 39-річною Мелоді Есані, дизайнеркою іранського походження.