Счастливчики осени. Кому из знаков Зодиака повезет в конце ноября?

Три знака Зодиака получат в конце осени настоящий подарок судьбы.

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Овен

Для Овнов конец ноября будет богат на всевозможные приятные сюрпризы и хорошие новости. Это могут быть благоприятные известия издалека или дорогие сердцу гости, выгодно подписанные контракты или повышение по карьерной лестнице, важные знакомства или даже весть о долгожданном пополнении в семье. В общем, все сюрпризы будут очень приятными и счастливыми.

Близнецы

Близнецов конец этой осени порадует на рабочем фронте — их ждет карьерный рост и существенное увеличение заработка. Также новые деловые знакомства сподвигнут вас задуматься о собственном проекте, о котором вы так долго мечтаете. Именно этой осенью эту мечту можно уже осуществлять — время пришло.

Стрелец

У Стрельцов конец ноября — время романтических сюрпризов и необычных приключений. Ваша вторая половинка уже все спланировала, возможно вас ждет предложение руки и сердца, а возможно вы просто еще раз убедитесь как сильно вас любят. Чего именно следует ждать — неизвестно, но это точно какие-то приятные поездки, эмоции или даже экстремальные развлечения.