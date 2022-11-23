Щасливчики осені. Кому зі знаків Зодіаку пощастить наприкінці листопада?

Три знаки Зодіаку отримають наприкінці осені справжній подарунок долі.

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Овен

Для Овнів кінець листопада буде багатий на всілякі приємні сюрпризи та гарні новини. Це можуть бути сприятливі звістки здалеку або дорогі серцю гості, вигідно підписані контракти або підвищення по кар'єрних сходах, важливі знайомства або навіть звістка про довгоочікуване поповнення в сім'ї. Загалом, усі сюрпризи будуть дуже приємними та щасливими.

Близнюки

Близнюків кінець цієї осені порадує на робочому фронті — на них чекає кар'єрний ріст і суттєве збільшення заробітку. Також нові ділові знайомства підштовхнуть вас задуматися про власний проєкт, про який ви так довго мрієте. Саме цієї осені цю мрію можна вже здійснювати — настав час.

Стрілець

У Стрільців кінець листопада — час романтичних сюрпризів і незвичайних пригод. Ваша друга половинка вже все спланувала, можливо на вас чекає пропозиція руки і серця, а можливо ви просто ще раз переконаєтеся як сильно вас люблять. На що саме варто чекати — невідомо, але це точно якісь приємні поїздки, емоції чи навіть екстремальні розваги.