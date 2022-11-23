Марго Робби показала, как эффектно носить брючный костюм оверсайз

Актриса в последнее время часто появляется на публике в вещах, на несколько размеров больше.

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32-летняя австралийская актриса Марго Робби, которая сейчас находится в Лондоне в рамках промо-тура ее нового фильма "Вавилон", появилась вместе с режиссером Дэмиеном Шазеллом на мероприятии BAFTA в Burlington Arcade.

Для выхода в свет актриса выбрала шикарный шерстяной костюм оверсайз черного цвета, состоящий из большого блейзера с двумя рядами серебряных пуговиц, надетого на черный топ, и широких брюк. Образ дополнили элегантные босоножки.

Волосы актриса перевязала черным бантом, а в качестве украшения выбрала пару крупных золотых серег-колец.

Фото: Getty

Действие фильма "Вавилон", в котором Робби сыграла главную женскую роль, происходит в разгар бурных 20-ых годов прошлого века, когда Голливуд начинает переходить от немого кино к появляющимся звуковым фильмам, которые вскоре станут доминирующими. Брэд Питт и Марго играют звезд индустрии, которые вовлечены в подпитываемый кокаином разврат в кинобизнесе. Реальные персонажи в картине смешиваются с вымышленными.

Кроме Питта и Робби, в фильме снимались Диего Кальва, Джован Адепо, Джин Смарт, Тоби Магуайр, его давний друг Лукас Хаас, Оливия Уайлд, Макс Мингелла и Эрик Робертс.

Несмотря на то, что премьера фильма запланирована гна 23 декабря, в Сети уже появились первые отзывы, причем они зрители разделились на два лагеря. Одни в восхищении от новой работы Шазелла, другие критикуют ее за "беспорядок".

Напомним, Марго Робби не впервые появляется на публике в вещах, которые на несколько размеров больше. Таким образом она продвигает оверсайз в массы, и это, кажется, получается у нее довольно неплохо.