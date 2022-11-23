Джессика Честейн посетила премьеру сериала в ярком салатовом платье

Актриса выбрала яркий и элегантный образ от Michael Kors.

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45-летняя американская актриса Джессика Честейн посетила премьеру мини-сериала "Джордж и Тэмми", в котором сыграла одну из главных ролей. Актриса воплотила образ Тэмми Уайнетт — певицы и автора песен, которая была одной из самых известных и успешных исполнительниц кантри-музыки, получившая на родине звание "Первая леди кантри". Об этом пишет WWD.

Для светского мероприятия Джессика выбрала яркое салатовое платье с американской проймой и открытой спиной от бренда Michael Kors.

Однотонное платье актрисы было немного свободным, а его единственным украшением стало декольте-качели с небольшой драпировкой на лифе.

Свой аутфит знаменитость дополнила золотыми украшениями, ярким макияжем с растушеванными стрелками и золотистыми тенями. Волосы у Джессики были собраны в высокий хвост.

Компанию на этом мероприятии Честейн составил коллега по сериалу — Майкл Шэннон. В сериале он сыграл Джорджа Джонса — очень известного исполнителя кантри-музыки, а также третьего мужа Тэмми.

Мини-сериал расскажет историю о коротком браке пары и их карьере в музыке. Несмотря на то, что они записали вместе несколько успешных хитов, брак был трудным из-за алкоголизма Джорджа Джонса и употребления амфетаминов, в результате этого они и развелись.

Напомним, во время интервью в рамках вечернего шоу Джимми Феллона актриса Джессика Честейн рассказала, что ей неинтересно сыграть ни роль Джеймса Бонда, ни его девушку.