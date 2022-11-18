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Стиль жизни

Джессика Честейн заявила, что откажется сыграть Джеймса Бонда

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Фото: Getty Images | Джессика Честейн

Актриса призналась, что не интересуется ролью Джеймса Бонда.

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Во время интервью в рамках вечернего шоу Джимми Феллона актриса Джессика Честейн рассказала, что ей неинтересно сыграть ни роль Джеймса Бонда, ни его девушку.

45-летняя американская актриса поделилась, что в начале своей карьеры, постоянно слышала один и тот же вопрос от деятелей киноиндустрии — мечтает ли она сыграть "девушку Бонда"? По словам знаменитости, эта роль считалась вершиной успеха для всех актрис Голливуда.

Как оказалось, сама Джессика безразлична к бондиане и призналась, что если бы ей предложили сейчас сыграть роль агента 007, она отказалась бы. В свою очередь ведущий Джимми Феллон предположил, что нового Бонда может сыграть женщина и поинтересовался, было ли бы Честейн интересно воплотить образ самого шпиона? Однако и на этот вопрос актриса ответила отказом.

Оскароносная актриса отметила, что ей было бы интересно сыграть главную злодейку в будущих фильмах серии.

"Мне хочется сыграть героиню, которая будет мучить Бонда", — пошутила она.

Напомним, в начале августа 2022 в Киев прибыла голливудская звезда Джессика Честейн.

Позже она поделилась впечатлениями от поездки. Актриса призналась, что только через месяц после визита переосмыслила все увиденное и услышанное.