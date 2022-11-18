Джессіка Честейн заявила, що відмовиться зіграти Джеймса Бонда

Акторка зізналася, що не цікавиться роллю Джеймса Бонда.

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Під час інтерв'ю у межах вечірнього шоу Джиммі Феллона акторка Джесіка Честейн розповіла, що їй нецікаво зіграти ні роль Джеймса Бонда, ні його дівчину.

45-річна американська акторка поділилася, що на початку своєї кар'єри постійно чула те саме питання від діячів кіноіндустрії — чи мріє вона зіграти "дівчину Бонда"? За словами знаменитості, ця роль вважалася вершиною успіху всіх акторок Голлівуду.

Як з'ясувалося, сама Джессіка байдужа до бондіани і зізналася, що якби їй запропонували зараз зіграти роль агента 007, вона відмовилася б. Зі свого боку, ведучий Джиммі Феллон припустив, що нового Бонда може зіграти жінка і поцікавився, чи було б Честейн цікаво втілити образ самого шпигуна? Однак і на це запитання акторка відповіла відмовою.

Оскароносна акторка зазначила, що їй було б цікаво зіграти головну лиходійку у майбутніх фільмах серії.

"Мені хочеться зіграти героїню, яка мучитиме Бонда", — пожартувала вона.

Нагадаємо, на початку серпня 2022 року до Києва прибула голлівудська зірка Джессіка Честейн.

Згодом вона поділилася враженнями від поїздки. Акторка зізналася, що лише через місяць після візиту переосмислила все побачене та почуте.