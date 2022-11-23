В Дубае построят самый высокий жилой небоскреб в мире (видео)

Девелоперы Дубая замахнулись на новый мировой рекорд.

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В Дубае собираются построить самое высокое жилое здание в мире – 112-этажную "гипербашню" под названием Burj Binghatti Jacob & Co Residences, сообщается на веб-сайте застройщика. Таким образом может быть побит рекорд Central Park Tower, 472-метрового жилого небоскреба в Нью-Йорке.

Здание под названием Burj Binghatti Jacob & Co Residences является результатом сотрудничества между эмиратской девелоперской компанией Binghatti и часовым брендом Jacob & Co.

Авторы проекта украсили небоскреб "короной" из ромбовидных шпилей, чтобы придать ему еще больше величия и размаха. Здание планируют построить в самом сердце самого известного финансового района Дубая, Business Bay.

"Предлагаемый проект включает более 100 этажей, состоящих из роскошных резиденций с двумя и тремя спальнями. В этой гипербашне также находится специальная команда консьержей, предлагающая услуги, такие как детский сад, телохранитель, шофер и личный повар", – говорится в заявлении девелопера.

На вершине небоскреба расположится "пять самых роскошных и эксклюзивных пентхаусов в Дубае".

"Парящие на вершине мира, они предлагают безграничный вид на горизонт города, включая центр города и водный канал Дубая. Вдохновленные нашими коллекциями высокого часового искусства, эти пентхаусы будут состоять из трех типов, каждый из которых будет назван в честь наших флагманских часов Jacob & Co — Fleurs De Jardin, Astronomia и Billionaire. Дизайн интерьера коллекции пентхаусов будет напрямую вдохновлен их уникальной эстетикой. Как следует из названия, пентхаус миллиардера — жемчужина гипербашни в короне", – рассказал председатель и креативный директор Jacob & Co Джейкоб Арабо.

По словам генерального директора и руководителя отдела архитектуры Binghatti Мухаммада Бингхатти, оба бренда, планирующих строительство, "рождены из чистого желания достичь того, что ломает границы".

"То, что Binghatti сделал в сфере недвижимости, создав бренд с помощью особой философии дизайна и архитектурной идентичности, очень похоже на то, что сделала Jacob & Co в мире ювелирных изделий и часового искусства".

В настоящее время дата открытия Burj Binghatti Jacob & Co Residences не объявлена.

Напомним, в Саудовской Аравии начали строить небоскреб длиной 120 км.