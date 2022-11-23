У Дубаї збудують найвищий житловий хмарочос у світі (відео)

Девелопери Дубая замахнулися на новий світовий рекорд.

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У Дубаї збираються звести найвищу житлову будівлю у світі — 112-поверхову "гіпервежу" під назвою Burj Binghatti Jacob & Co Residences, повідомляється на вебсайті забудовника. Так, може бути побитий рекорд Central Park Tower, 472-метрового хмарочоса в Нью-Йорку.

Будівля під назвою Burj Binghatti Jacob & Co Residences є результатом співпраці між еміратською девелоперською компанією Binghatti та брендом годинника Jacob & Co.

Автори проєкту прикрасили хмарочос "короною" з ромбоподібних шпилів, щоб надати йому ще більшої величі та розмаху. Будівлю планують збудувати в самому серці найвідомішого фінансового району Дубая, Business Bay.

"Пропонований проєкт враховує понад 100 поверхів, що складаються з розкішних резиденцій з двома і трьома спальнями. У цій гіпервежі також знаходиться спеціальна команда консьєржів, що пропонує послуги, такі як дитячий садок, охоронець, шофер та особистий кухар", — йдеться у заяві девелопера.

На вершині хмарочоса розташується "п'ять найрозкішніших і найексклюзивніших пентхаусів у Дубаї".

"Ширяючи на вершині світу, вони пропонують безмежний вид на горизонт міста, враховуючи центр міста та водний канал Дубая. Натхненні нашими колекціями високого годинникового мистецтва, ці пентхауси будуть складатися з трьох типів, кожен з яких буде названий на честь наших флагманських годинників Jacob & Co — Fleurs De Jardin, Astronomia і Billionaire. Дизайн інтер'єру колекції пентхаусів буде безпосередньо натхненний їхньою унікальною естетикою. Як випливає з назви, пентхаус мільярдера — перлина гіпервежі в короні", — розповів голова та креативний директор Jacob & Co Джейко Арабо.

За словами генерального директора та керівника відділу архітектури Binghatti Мухаммада Бінгхатті, обидва бренди, які планують будівництво, "народжені з чистого бажання досягти того, що ламає кордони".

"Те, що Binghatti зробив у сфері нерухомості, створивши бренд за допомогою особливої філософії дизайну й архітектурної ідентичності, дуже схоже на те, що зробила Jacob & Co у світі ювелірних виробів і годинникового мистецтва".

Наразі дату відкриття Burj Binghatti Jacob & Co Residences не оголошено.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії почали будувати хмарочос завдовжки 120 км.