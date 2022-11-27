Начинается очень динамичный период. Гороскоп для всех знаков Зодиака с 28 ноября по 4 декабря 2022 года

Интересную, насыщенною неделю обещают звезды всем без исключения знакам Зодиака. Мрачные мысли исчезнут, появляется вдохновение и вера в счастливое будущее. Начинается очень динамичный период.

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ОВЕН

После новолуния у вас появилась возможность поправить практически все свои дела — во всех сферах жизни. В том числе — личной. Благоприятным и продуктивным этот период будет в профессиональном плане, сконцентрируйтесь на реализации основных планов, не отвлекайтесь на мелкую "текучку" надолго. Новые знакомства в эти дни принесут не только приятные романтические чувства, но могут существенно помочь в бизнесе.

Очень благоприятный период для семейных отношений.

ТЕЛЕЦ

Одиноким Тельцам на этой неделе звезды обещают новые знакомства и интересные свидания. Не сдерживайте эмоции, проживите эти моменты на полную. Семейным Тельцам следует быть осторожными в выражениях и не критиковать свою половинку. Также эта неделя будет очень продуктивной в рабочем плане — не исключены также перемены в организации, на этот раз вполне предсказуемые и разумные. Откажитесь от рискованных вложений и не давайте в долг, поскольку есть вероятность, что ваши деньги не вернут.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы будут решать давно накопившиеся вопросы и не зря — время их пришло и звезды обещают представителям этого знака подарить свою полную расположенность. Хороший период для примирения с людьми, с которыми были недопонимания, осознания собственных ошибок, раскаяния.

А вот семейным людям звезды советуют остерегаться соблазнительного искушения завести роман на стороне. Чтобы не попасть на ненужный сомнительный соблазн Близнецам лучше всего направить свою энергию в созидающее русло. Например, хорошо поработать.

РАК

После новолуния вы станете энергичнее, наполнитесь силой и сможете, что называется, горы свернуть. Дерзайте и смело беритесь за новые проекты. Ставьте перед собой сложные задачи — все будет по плечу. Прекрасное время и для людей творческих профессий – они могут стать фигурами популярными в своей среде, и этот позитивный процесс получит продолжение. Ракам постарше следует прислушаться к сигналам организма и дать себе больше возможности отдохнуть. приятными новостями порадую дети и родственники. В целом у Раком будет очень хорошая неделя.

Лев

У Львов могут возникнуть проблемы на работе, им может показаться. что их незаслуженно критикуют или даже умышленно обижают. Не спешите с резкими выводами — время все расставит на места и вы окажетесь только в выигрыше, если сможете контролировать собственные эмоции. Положительными событиями недели будут все изменения в личной жизни, а семейных Львов возможно именно сейчас ждет новость о пополнении в семействе.

Также звезды рекомендуют вам взять отпуск или хотя бы запланировать его на ближайшее время.

ДЕВА

Следите за своими расходами, иначе вы обнаружите образовавшуюся брешь в своем кармане. Период не принесет серьезных доходов. Возможны романтические связи на работе, служебный роман, который перерастет в длительные отношения. Вообще, период благоприятен для любовных отношений, возобновления давних связей, как личных, так и деловых. Присмотритесь к ближайшему окружению, среди ваших близких есть человек, который сильно ценит вас. Если дадите ему шанс, вы найдете много новых для качеств, которых раньше не замечали.

ВЕСЫ

Благоприятное время для поиска дополнительного заработка, получения знаний. усовершенствования навыков. Возможно, вы наконец-то научитесь получать деньги от своего хобби. И это может быть существенная прибыль. Однако не взваливайте на себя больше, чем вы способны выполнить, иначе обострятся хронические недуги. Благоприятные перемены, начавшиеся в прошлом месяце, усилятся.

СКОРПИОН

В коллективе вас ждут конфликты на фоне столкновения интересов, стремления создать для себя выгодные условия. Не спешите увольняться, если не устраивают условия, подготовьте резюме и разошлите его в разные компании. Запишитесь на тренинг личностного роста, это поможет вам увидеть свой потенциал и обрести больше уверенности в своих силах. Руководители будут испытывать раздражение из-за непрофессионализма сотрудников, поэтому большинство процессов придется держать под личным контролем.

СТРЕЛЕЦ

У Стрельцов начинается очень интересная неделя, ведь страсти начала ноября уже улягутся, откроется период новых возможностей. Очень важно не суетится сейчас, не поддаваться эмоциям, не принимать импульсивные решения. Будьте уверены, новые события принесут только позитив. Многие из тех пар, кто расстался ранее, вновь воссоединятся. Если располагаете капиталом, обязательно вложите его в недвижимость.

КОЗЕРОГ

Удачная неделя в финансовом плане, все денежные вложения принесут хорошую прибыль. Но будьте внимательны в работе с документами, не допускайте оплошности — ошибки могут дорого стоить.

Безработные Козероги найдут дело своей мечты. Новое место может показаться вначале не подходящим, но позже вы убедитесь, что это лучший вариант. В это время возрастает риск потратиться на ненужные вещи. В любовной сфере будет царить неопределенность: ревность и отсутствие доверия могут разрушить то, что вы строили годами.

ВОДОЛЕЙ

У Водолеев — время собирать положительные плоды своих прошлых усилий. В том числе — рабочих. Удача будет способствовать при подписании важных договором, новые партнеры окажутся влиятельными и порядочными.

Многие из вас встретятся со старыми друзьями и добрыми знакомыми, проживающими в дальних странах, возможна удачная поездка и новое романтическое увлечение. Вам захочется иметь больше свободы, что совсем не понравится вашему партнеру. В семейных союзах будет присутствовать напряженность из-за распределения бюджета.

РЫБЫ

Настроение Рыб будет нестабильным — они переживут целый спектр эмоций — от полного счастья до глубокого разочарования. Мелкие неурядицы на работе и дефицит денег будут донимать представителей этого знака до среды, дальше все наладится и пойдет в нужном для вас русле. Продвижение по службе возможно, если вы наберетесь смелости и попросите повышение. Можете не сомневаться — начальство отметит все ваши заслуги и усердие.

Источник:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ