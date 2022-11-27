Починається дуже динамічний період. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 28 листопада по 4 грудня 2022 року

Цікавий, насичений тиждень обіцяють зірки всім без винятку знакам Зодіаку. Похмурі думки зникнуть, з'являється натхнення та віра у щасливе майбутнє. Починається дуже динамічний період.

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ОВЕН

Після молодика у вас з'явилася можливість виправити практично всі свої справи — у всіх сферах життя. Зокрема особистій. Сприятливим і продуктивним цей період буде у професійному плані, сконцентруйтеся на реалізації основних планів, не відволікайтеся на дрібну папку надовго. Нові знайомства у ці дні принесуть не лише приємні романтичні почуття, але можуть суттєво допомогти у бізнесі.

Дуже сприятливий період для сімейних стосунків.

ТЕЛЕЦЬ

Самотнім Тельцям цього тижня зірки обіцяють нові знайомства та цікаві побачення. Чи не стримуйте емоції, проживіть ці моменти на повну. Сімейним Тельцям слід бути обережними у висловлюваннях і не критикувати свою половинку. Також цей тиждень буде дуже продуктивним у робочому плані — не виключені також зміни в організації, цього разу цілком передбачувані та розумні. Відмовтеся від ризикованих вкладень і не давайте у борг, оскільки є ймовірність, що ваші гроші не повернуть.

БЛИЗНЮКИ

Близнюки вирішуватимуть питання, що давно накопичилися, і не дарма — час їх настав і зірки обіцяють представникам цього знаку подарувати свою повну схильність. Хороший період для примирення з людьми, з якими були непорозуміння, усвідомлення своїх помилок, каяття.

А ось сімейним людям зірки радять остерігатися спокусливої спокуси завести роман на стороні. Щоб не потрапити на непотрібну сумнівну спокусу Близнюкам найкраще спрямувати свою енергію в русло, що створює. Наприклад, добре попрацювати.

РАК

Після молодика ви станете енергійнішими, наповнитеся силою і зможете, що називається, гори згорнути. Наважуйтеся і сміливо беріться за нові проекти. Ставте перед собою складні завдання — все буде по плечу. Прекрасний час і для людей творчих професій — вони можуть стати популярними фігурами у своєму середовищі, і цей позитивний процес отримає продовження. Ракам старшого віку слід прислухатися до сигналів організму і дати собі більше можливості відпочити. Приємними новинами порадую діти та родичі. Загалом Рак матиме дуже гарний тиждень.

ЛЕВ

Лев може мати проблеми на роботі, їм може здатися. що їх незаслужено критикують чи навіть навмисне кривдять. Не поспішайте з різкими висновками — час все розставить на місця і ви опинитеся тільки у виграші, якщо зможете контролювати власні емоції. Позитивними подіями тижня будуть усі зміни в особистому житті, а на сімейних Левів можливо саме зараз чекає новина про поповнення у сімействі.

Також зірки рекомендують вам взяти відпустку або хоча б запланувати її на найближчий час.

ДІВА

Слідкуйте за своїми витратами, інакше ви виявите пролом у своїй кишені. Період не принесе серйозних прибутків. Можливі романтичні зв'язки на роботі, службовий роман, який переросте у тривалі стосунки. Взагалі період сприятливий для любовних відносин, відновлення давніх зв'язків, як особистих, так і ділових. Придивіться до найближчого оточення, серед ваших близьких є людина, яка вас дуже цінує. Якщо дасте їй шанс, ви знайдете багато нових якостей, яких раніше не помічали.

ТЕРЕЗИ

Сприятливий час для пошуку додаткового заробітку, отримання знань, удосконалення навичок. Можливо, ви нарешті навчитеся отримувати гроші від свого хобі. І це може бути суттєвий прибуток. Однак не звалюйте на себе більше, ніж ви можете виконати, інакше загостряться хронічні недуги. Сприятливі зміни, що почалися минулого місяця, посиляться.

СКОРПІОН

У колективі на вас чекають конфлікти на тлі зіткнення інтересів, прагнення створити для себе вигідні умови. Не поспішайте звільнятися, якщо не влаштовують умови, підготуйте резюме та розішліть його в різні компанії. Запишіться на тренінг особистісного зростання, це допоможе вам побачити свій потенціал і набути більше впевненості у своїх силах. Керівники відчуватимуть роздратування через непрофесіоналізм співробітників, тому більшість процесів доведеться тримати під особистим контролем.

СТРІЛЕЦЬ

У Стрільців починається дуже цікавий тиждень, адже пристрасті початку листопада вже вляжуться, відкриється період нових можливостей. Дуже важливо не метушиться зараз, не піддаватися емоціям, не ухвалювати імпульсивні рішення. Будьте певні, нові події принесуть лише позитив. Багато хто з тих пар, хто розійшовся раніше, знову возз'єднається. Якщо маєте капітал, обов'язково вкладіть його в нерухомість.

КОЗЕРІГ

Вдалий тиждень у фінансовому плані, всі грошові вкладення принесуть добрий прибуток. Але будьте уважні в роботі з документами, не допускайте помилки — помилки можуть коштувати дорого.

Безробітні Козероги знайдуть справу своєї мрії. Нове місце може здатися спочатку не підходящим, але пізніше ви переконаєтеся, що це найкращий варіант. У цей час зростає ризик витратитись на непотрібні речі. У любовній сфері пануватиме невизначеність: ревнощі та відсутність довіри можуть зруйнувати те, що ви будували роками.

ВОДОЛІЙ

Водоліям — час збирати позитивні плоди своїх минулих зусиль. Зокрема — працівників. Успіх сприятиме підписання важливих договором, нові партнери виявляться впливовими та порядними.

Багато хто з вас зустрінеться зі старими друзями та добрими знайомими, які проживають у далеких країнах, можлива вдала поїздка та нове романтичне захоплення. Вам захочеться мати більше свободи, що зовсім не сподобається вашому партнеру. У сімейних союзах буде присутня напруженість через розподіл бюджету.

РИБИ

Настрій Риб буде нестабільним — вони переживуть цілий спектр емоцій — від щастя до глибокого розчарування. Дрібні негаразди на роботі і дефіцит грошей дошкулятимуть представникам цього знаку до середи, далі все налагодиться і піде в потрібному для вас руслі. Просування по службі можливе, якщо ви наберетеся сміливості та попросите підвищення. Можете не сумніватися — начальство помітить усі ваші заслуги та старанність.

Джерело:

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ