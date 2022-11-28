День, когда нужно прислушаться к собственной интуиции. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 ноября 2022 года

Сегодня благоприятный день для деловой активности, решения важных вопросов и укрепления своих позиций. А принять правильное решение поможет ваша интуиция и вера в собственные силы.

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Овен

Овнам сегодня следует быть более тактичными в выражениях и постараться не обижать окружающих резкими замечаниями. Это хороший день для новых знакомств, встреч с коллегами, переговоров с партнерами. Также хорошо было бы прислушаться к голосу интуиции и при принятии решения опираться на собственный опыт.

Телец

Для Тельцов сегодня будет много хороших новостей, в основному — из профессиональной среды. Также день благоприятный для дальних поездок, командировок. Успешными будут публичные презентации и выступления. В личной жизни следует проявить больше внимания к близким и не забывать о собственных желаниях.

Близнецы

Близнецам сегодня полезно будет поработать над собой, приложить максимум усилий для исправления ошибок. Для этого понадобится тишина и спокойствие, поэтому не нагружайте себя дополнительной работой и не беритесь за непосильные задачи.

Рак

Ракам пришло время избавиться от привычек, которые заставляют жить вчерашним днем. Также необходимо просто как можно реже думать о прошлом. Оптимистичные и уверенные в себе Раки смогут без труда свернуть горы там, где еще вчера вы бы смирились с поражением и стали пятиться назад. Эта неделя будет глотком свежего воздуха и источником возможностей.

Лев

Львов ждет успех в любви сегодня, возможно это будет новая интересная встреча, а может быть и предложение руки и сердца. Самое главное сейчас — следовать правилам сохранения внутренней энергии, чтобы не утратить удачу и уверенность в себе в это динамичное время.

Дева

Девам сегодня лучше всего остаться дома, посвятить день чтению книг или просмотру фильмов, на которые никогда не хватает времени. Но если на работу все же надо идти, то попытайтесь не вступать в конфликты с коллегами и не реагировать остро на критику в свой адрес.

Весы

Весам сегодня лучше не прислушиваться к советам окружающих и думать своей головой. Возможно звезды будут испытывать ваше умение быть открытым и искренним, постарайтесь не врать и не поддаваться на сомнительные искушения.

Скорпион

Скорпионам следует помнить о том, что только они сами могут изменить свою жизнь. Никто и ничто не может сделать это по взмаху волшебной палочки. Тем не менее, некоторые полезные хитрости все же есть. Вообще, данная неделя с 28 ноября по 4 декабря прекрасно подходит для обучения и попыток попробовать что-то новое. Первостепенная задача для Скорпионов, находящихся в поисках счастья — избавиться навсегда от иллюзий.

Стрелец

Стрельцам сегодня не лишним будет прислушаться к собственной интуиции. Это удивительное время, в которое Стрельцы могут добиться желаемого и поставить перед собой новые цели, обретя мотивацию. В общении с людьми им стоит проявлять больше тактичности, кем бы не был их собеседник.

Козерог

Главное сегодня для Козерогов — не уходить в ловушку чужого мнения, не поддаваться влиянию из вне. Все негативные мысли стоит трансформировать в позитивное русло, а вот с прошлым уже давно пора попрощаться — оно не дает вам идти вперед, строить новые отношения. Таким образом Козероги рискуют упустить свое счастье.

Водолей

Удача на этой неделе для Водолеев станет неуловимой — она будет то приходить, то уходить. Чтобы стабилизировать обстановку, Водолеям следует больше верить в собственные силы и меньше рассчитывать на помощь посторонних. Не стоит слишком много работать или слишком много отдыхать.

Рыбы

Хорошая новость заключается в том, что ворох дурных мыслей, образованный в недавнем прошлом, скорее всего, исчезнет. Представители данного Знака смогут взглянуть на мир иначе. Чтобы судьба оставалась к ним благосклонной, нужно опасаться спешки, проявления агрессии и расточительства.

Источник: астрологический прогноз от Марины Скади

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