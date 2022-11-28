День, коли треба прислухатись до власної інтуїції. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 листопада 2022 року

Сьогодні сприятливий день для ділової активності, розв'язання важливих питань та зміцнення своїх позицій. А прийняти правильне рішення допоможе ваша інтуїція та віра у власні сили.

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Овен

Овнам сьогодні слід бути тактовнішими у виразах і постаратися не ображати людей навколо різкими зауваженнями. Це гарний день для нових знайомств, зустрічей із колегами, переговорів із партнерами. Також добре було б прислухатися до голосу інтуїції та при ухваленні рішення спиратися на власний досвід.

Телець

Для Тельців сьогодні буде багато хороших новин, здебільшого з професійного середовища. Також день сприятливий для далеких поїздок, відряджень. Успішними будуть публічні презентації та виступи. В особистому житті слід виявити більше уваги до близьких і не забувати про власні бажання.

Близнюки

Близнюкам сьогодні корисно попрацювати над собою, докласти максимум зусиль для виправлення помилок. Для цього знадобиться тиша та спокій, тому не навантажуйте себе додатковою роботою та не беріться за непосильні завдання.

Рак

Ракам настав час позбутися звичок, які змушують жити вчорашнім днем. Також необхідно просто якомога рідше думати про минуле. Оптимістичні і впевнені в собі Раки зможуть легко перевернути гори там, де ще вчора ви б змирилися з поразкою і почали задкувати назад. Новий тиждень буде ковтком свіжого повітря та джерелом можливостей.

Лев

Левів чекає успіх у коханні сьогодні, можливо це буде нова цікава зустріч, а може бути і пропозиція руки та серця. Найголовніше зараз — дотримуватись правил збереження внутрішньої енергії, щоб не втратити удачу та впевненість у собі в цей динамічний час.

Діва

Дівам сьогодні найкраще залишитися вдома, присвятити день читанню книг чи перегляду фільмів, на які ніколи не вистачає часу. Але якщо на роботу все ж таки треба йти, то спробуйте не вступати в конфлікти з колегами і не реагувати гостро на критику на свою адресу.

Терези

Терезам сьогодні краще не прислухатися до порад оточення і думати своєю головою. Можливо, зірки відчуватимуть ваше вміння бути відкритим і щирим, постарайтеся не брехати і не піддаватися сумнівним спокусам.

Скорпіон

Скорпіонам слід пам'ятати про те, що тільки вони можуть змінити своє життя. Ніхто і ніщо не може зробити це за помахом чарівної палички. Однак деякі корисні хитрощі все ж таки є. Взагалі, цей тиждень з 28 листопада по 4 грудня чудово підходить для навчання та спроб спробувати щось нове. Першорядне завдання для Скорпіонів, які перебувають у пошуках щастя — позбутися назавжди ілюзій.

Стрілець

Стрільцям сьогодні не зайвим буде дослухатися власної інтуїції. Це дивовижний час, коли Стрільці можуть досягти бажаного і поставити перед собою нові цілі, знайшовши мотивацію. У спілкуванні з людьми їм варто виявляти більше тактовності, ким би їх співрозмовник не був.

Козеріг

Головне сьогодні для Козерогів — не йти в пастку чужої думки, не піддаватися впливу ззовні. Усі негативні думки варто трансформувати в позитивне русло, а ось з минулим уже давно настав час попрощатися — воно не дає вам йти вперед, будувати нові відносини. Так Козероги ризикують упустити своє щастя.

Водолій

Успіх цього тижня для Водоліїв стане невловимим — він буде то приходити, то йти. Щоб стабілізувати ситуацію, Водоліям слід більше вірити у власні сили та менше розраховувати на допомогу сторонніх. Не варто надто багато працювати чи надто багато відпочивати.

Риби

Хороша новина полягає в тому, що купа поганих думок, найімовірніше, зникне. Представники цього Знаку зможуть поглянути на світ інакше. Щоб доля залишалася до них прихильною, треба побоюватися поспіху, прояву агресії та марнотратства.

Джерело: астрологічний прогноз від Марини Скаді

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ