Лунный календарь стрижек на декабрь 2022 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Считается, что самыми удачными днями для стрижки волос являются дни в фазу растущей Луны.

Related video

Фазы Луны в декабре 2022 года:

Новолуние: 23 декабря в 12:18

Полнолуние: 8 декабря в 06:10

Растущая Луна: с 1 по 7 и с 24 по 31 декабря 2022

Убывающая Луна: с 9 по 22 декабря 2022

Лунный календарь стрижек на декабрь 2022:про

Наиболее благоприятные дни для стрижки — 5, 24

Не благоприятные дни для стрижек — 2, 7-8, 26, 30

Благоприятные дни для стрижки волос: 4, 5, 12-14, 17, 22, 24, 31

Стрижка для быстрого роста волос: 4, 5, 14, 24

Стрижка для укрепления волос: 5, 13, 17

Денежная стрижка для увеличения прибыли: 5, 13, 15, 24

Кардинальное изменение стрижки: 24

Благоприятные дни для окрашивания волос: 5, 6, 13-15, 24, 28

Благоприятные дни для завивки волос: 4, 5, 14, 24