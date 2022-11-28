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Лунный календарь стрижек на декабрь 2022 года: благоприятные и неблагоприятные дни
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Считается, что самыми удачными днями для стрижки волос являются дни в фазу растущей Луны.
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Фазы Луны в декабре 2022 года:
Новолуние: 23 декабря в 12:18
Полнолуние: 8 декабря в 06:10
Растущая Луна: с 1 по 7 и с 24 по 31 декабря 2022
Убывающая Луна: с 9 по 22 декабря 2022
Лунный календарь стрижек на декабрь 2022:про
Наиболее благоприятные дни для стрижки — 5, 24
Не благоприятные дни для стрижек — 2, 7-8, 26, 30
Благоприятные дни для стрижки волос: 4, 5, 12-14, 17, 22, 24, 31
Стрижка для быстрого роста волос: 4, 5, 14, 24
Стрижка для укрепления волос: 5, 13, 17
Денежная стрижка для увеличения прибыли: 5, 13, 15, 24
Кардинальное изменение стрижки: 24
Благоприятные дни для окрашивания волос: 5, 6, 13-15, 24, 28
Благоприятные дни для завивки волос: 4, 5, 14, 24