Місячний календар стрижок на грудень 2022 року: сприятливі та несприятливі дні

Вважається, що найвдалішими днями для стрижки волосся є дні у фазу Висхідного Місяця.

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Фази Місяця у грудні 2022 року:

Молодий Місяць: 23 грудня о 12:18

Повний Місяць: 8 грудня о 06:10

Висхідний Місяць: з 1 по 7 і з 24 по 31 грудня 2022

Спадний Місяць: з 9 по 22 грудня 2022

Місячний календар стрижок на грудень 2022:

Найбільш сприятливі дні для стрижки — 5, 24

Несприятливі дні для стрижок — 2, 7-8, 26, 30

Сприятливі дні для стрижки волосся: 4, 5, 12-14, 17, 22, 24, 31

Стрижка для швидкого зростання волосся: 4, 5, 14, 24

Стрижка для зміцнення волосся: 5, 13, 17

Грошова стрижка для збільшення прибутку: 5, 13, 15, 24

Кардинальна зміна зачіски: 24

Сприятливі дні для фарбування волосся: 5, 6, 13-15, 24, 28

Сприятливі дні для завивки волосся: 4, 5, 14, 24