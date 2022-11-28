Основополагающий год, который многое изменит. Что ждет Скорпионов в 2023-м - прогноз астролога

Астротиполог Дмитрий Шимко рассказал, каким будет год Черного Водяного Кролика для представителей знака Скорпион.

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Что ждет Скорпионов в 2023 году?

2023 год для Скорпионов делится на три периода — начало года, середина и период осени. Это такие "три кита", которые будут очень влиять на жизнь представителей этого знака. Очень важной будет тема самореализации, то есть, все, что имеет отношение к карьере в 2023 году не имеет никакого отношения к предыдущим 12 или даже 18 годам, большой цикл прошлого как будто идет в обнуление. 2022 год уже показал вам бег по кругу, замыкание проектов, 2023 год является своего рода "открывашкой" для всего нового. Но при этом открывает он не сразу, не стремительно, а постепенно. Длится это в тренде двух лет — от 2023 до 2025-го. Но 2023-й является основополагающим, Скорпионы ищут себя — где им жить, куда уехать, чем заняться и как организовать личную жизнь. Очень запоминающимся может оказаться заход в новый год, с января до апреля. Это время, которое идет под знаком перемещений, переездов, расставляет точки над "і" — как в личных, так и в деловых и самое главное, что Скорпионы уходят в какую-то деловую игру, не всегда понятную даже им. Скорпионы становятся более эгоистичными. Их уже не интересуют старые проблемы, старые партнеры, их вообще больше не интересуют не решенные вопросы, хотя так или иначе они еще будут нагонять их. В 2023-м Скорпионам очень сложно придется коммуницировать с людьми, выстраивать новую линию поведения, для того, чтобы сглаживать углы и найти взаимопонимание. Типичные представители Скорпиона будут ощущать давление масс, им захочется отдаляться от общества. Более спокойный период будет летом и он по большей части отдан на откуп лирике, личной жизни. То есть, если говорить про эмоции, то они преобладают летом и осенью. Позже будет период отрешенности — нет лишних эмоций, а есть желание начать все с нуля и утереть всем нос. Здесь же открывается финансовый канал для Скорпионов. С 2023 по 2025 будут годы, которые можно назвать больше расходными, чем прибыльными. Глобальные переезды, раздел имущества, приобретение новых курсов обучающих, нового образования — все это потребует значительных финансовых вложений. Но сам год выглядит очень надежным, если на него смотреть стратегически. То есть, это тот год, который дает укладку фундамента. И конечно этот год не разочарует Скорпионов в плане профессиональных навыков.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o8L5Zylw_ho