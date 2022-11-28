Важливий рік, який багато змінить. Що чекає на Скорпіонів у 2023 — прогноз астролога

Астротиполог Дмитро Шимко розповів, яким буде рік Чорного водяного кролика для представників знаку Скорпіон.

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Що чекає на Скорпіонів у 2023 році?

2023 для Скорпіонів ділиться на три періоди — початок року, середина і період осені. Це такі "три кити", які дуже впливатимуть на життя представників цього знака. Дуже важливою буде тема самореалізації, тобто все, що має стосунок до кар'єри у 2023 році, ніяк не стосуватиметься попередніх 12 або навіть 18 років, великий цикл минулого ніби йде в обнулення. 2022 вже показав вам біг по колу, замикання проєктів, 2023 є свого роду "відкривачем" для всього нового. Але разом з тим він відкриває не відразу, не стрімко, а поступово. Триває це у тренді двох років — від 2023 до 2025-го. Але 2023-й є основним, Скорпіони шукають себе — де їм жити, куди поїхати, чим зайнятися та як організувати особисте життя. Дуже незабутнім може стати захід у новий рік, з січня до квітня. Цей час, що йде під знаком переміщень, переїздів, розставлянь крапки над "і" — як у особистих, так і в ділових стосунках, і найголовніше, що Скорпіони йдуть у якусь ділову гру, яка не завжди зрозуміла навіть їм. Скорпіони стають егоїстичнішими. Їх уже не цікавлять старі проблеми, старі партнери, їх взагалі більше не цікавлять нерозв'язані питання, хоча так чи інакше вони ще доганятимуть їх. У 2023 Скорпіонам дуже складно доведеться комунікувати з людьми, вибудовувати нову лінію поведінки для того, щоб згладжувати кути і знайти порозуміння. Типові представники Скорпіона відчуватимуть тиск мас, їм захочеться віддалятися від суспільства. Спокійніший період буде влітку і він здебільшого відданий на відкуп ліриці, особистому життю. Тобто, якщо говорити про емоції, то вони переважають влітку та восени. Пізніше буде період відчуженості — немає зайвих емоцій, а бажання почати все з нуля і втерти всім ніс. Тут відкривається фінансовий канал для Скорпіонів. З 2023 по 2025 роки будуть такими, які можна назвати більше видатковими, ніж прибутковими. Глобальні переїзди, поділ майна, придбання нових курсів учнів, нової освіти — все це вимагатиме значних фінансових вкладень. Але сам рік виглядає дуже надійним, якщо на нього дивитися стратегічно. Тобто це той рік, який дає укладання фундаменту. І звичайно, цей рік не розчарує Скорпіонів у плані професійних навичок.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=o8L5Zylw_ho