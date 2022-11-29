День, когда лучше отказаться от важных решений. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 ноября 2022 года

Сегодня лучше отказаться от активных действий: они заберут много энергии и принесут мало пользы.

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Овен

Возможно, сегодня вам придется столкнуться с проблемами профессионального плана, искать поддержку у близкого окружения. Не избегайте сложніх разговоров, они помогут решить вопрос. Не отказівайте в помощи людям, которіе о ней попросят.

Телец

Не вмешивайтесь в чужие дела и откажитесь от лишних хлопот. Давая кому-то важный совет, подумайте — а просили ли вас о нем. Днем возможно придут новости издалека, держите их пока в секрете. Вечер лучше всего провести в уединении ил с родными людьми.

Близнецы

Звезды рекомендуют Близнецам не принимать сейчас никаких жизненно важных решений — отложите их до времен, когда точно будете уверенны в своих чувствах. Сегодня возможно поступит хорошее предложение по работе — подумайте, не пора ли сменить сферу деятельности.

Рак

Раков ждет день, полный счастья и гармонии. Однако не стоит расслабляться и полностью отдаваться отдыху. Не останавливайтесь на достигнутом и уже в скором времени вы ощутите результаты своего труда.

Лев

Львав сегодня можно начинать новые проекты и ставить себе высокие планки. Все задуманное принесет хороший результат. Но при условии, если вы вложите в дело все свои силы.

Дева

Сегодня хорошее время для примирения с людьми, которые на вас обиделись. Возможно именно этого общения вам не хватает, поэтому проявите мудрость и решитесь поговорить по душам. Вечер обещает приятный сюрприз от родственников.

Весы

Весам лучше всего провести этот день дома, не загружая себя работой — результат все равно будет очень слабый. Беспредметные разговоры будут вгонять в тоску, поэтому потратьте время на книги или фильмы.

Скорпион

Скорпионов ждет день любви, романтическое свидание, много страсти и приятных эмоций. Смело наслаждайтесь всеми подарками судьбы и не нервничайте из-за пустяков.

Стрелец

Не спешите сегодня тратить деньги, не подписывайте важные документы и не планируйте встречи по работе. Лучше всего "подтянуть хвосты" и решить накопившиеся бытовые вопросы. Также вы уже давно планировали уделить внимание своему здоровью — не оттягивайте это дело.

Козерог

День обещает много рабочих хлопот, однако звезды будут благосклонны к вам и, проявив терпение и спокойствие, вам удастся все решить наилучшим образом. Позаботьтесь о пожилых родственниках и проявите внимание и заботу к детям.

Водолей

Водолеев ждет эмоциональный день. Возможно, вы поссоритесь с другом или навсегда потеряет связь с кем-то из близкого окружения. Любые финансовые операции сегодня окажутся успешными, поэтому можно решать задачи любой степени сложности.

Рыбы

Прислушайтесь сегодня к внутреннему голосу — он подскажет как правильно поступить. Любое решение потребует много усилий с вашей стороны, поэтому берегите нервы и подумайте чем себя порадовать.

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