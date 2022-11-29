День, коли краще відмовитись від важливих рішень. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 листопада 2022 року

Сьогодні краще відмовитися від активних дій: вони заберуть багато енергії та принесуть мало користі.

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Овен

Можливо, сьогодні вам доведеться зіткнутися із проблемами професійного плану, шукати підтримки у близького оточення. Не уникайте складних розмов, вони допоможуть розв'язати питання. Не відмовляйте у допомозі людям, які про неї попросять.

Телець

Не втручайтеся в чужі справи й відмовтеся від зайвого клопоту. Даючи комусь важливу пораду, подумайте, чи просили вас про неї. Вдень можливо прийдуть новини здалеку, тримайте їх поки що в секреті. Вечір найкраще провести на самоті або з рідними людьми.

Близнюки

Зірки рекомендують Близнюкам не приймати зараз жодних життєво важливих рішень — відкладіть їх до часів, коли точно будете впевнені у своїх почуттях. Сьогодні можливо надійде хороша пропозиція щодо роботи — подумайте, чи не настав час змінити сферу діяльності.

Рак

Раків чекає день, повний щастя та гармонії. Однак не варто розслаблятися та повністю віддаватися відпочинку. Не зупиняйтеся на досягнутому, і вже незабаром ви відчуєте результати своєї праці.

Лев

Левам сьогодні можна розпочинати нові проєкти та ставити собі високі планки. Все задумане принесе добрий результат. Але за умови, якщо ви вкладете у справу всі свої сили.

Діва

Сьогодні гарний час для примирення з людьми, які образилися на вас. Можливо саме цього спілкування вам не вистачає, тому виявите мудрість і зважитеся поговорити до душі. Вечір обіцяє приємний сюрприз від родичів.

Терези

Терезам найкраще провести цей день вдома, не завантажуючи себе роботою — результат все одно буде дуже слабким. Безпредметні розмови вганятимуть у тугу, тому витратьте час на книги чи фільми.

Скорпіон

Скорпіонів чекає день кохання, романтичне побачення, багато пристрастей та приємних емоцій. Сміливо насолоджуйтесь усіма подарунками долі і не нервуйте через дрібниці.

Стрілець

Не поспішайте сьогодні витрачати гроші, не підписуйте важливих документів та не плануйте зустрічі по роботі. Найкраще "підтягнути хвости" і розв'язувати побутові питання, що накопичилися. Також ви вже давно планували приділити увагу своєму здоров'ю — не відтягуйте цю справу.

Козеріг

День обіцяє багато робочих турбот, проте зірки будуть прихильні до вас і, виявивши терпіння та спокій, вам вдасться все вирішити якнайкраще. Подбайте про літніх родичів і виявите увагу та турботу до дітей.

Водолій

Водоліїв чекає емоційний день. Можливо, ви посваритеся з другом або назавжди втратите зв'язок із кимось із близького оточення. Будь-які фінансові операції сьогодні виявляться успішними, тому можна вирішувати завдання будь-якого ступеня складності.

Риби

Прислухайтеся сьогодні до внутрішнього голосу — він підкаже, як правильно вчинити. Будь-яке рішення вимагатиме багато зусиль з вашого боку, тому бережіть нерви і подумайте чим себе порадувати.

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