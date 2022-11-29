Изменения в личной жизни и карьерный рывок. Что ждет Стрельцов в 2023 году - прогноз астролога

Астротиполог Дмитрий Шимко рассказал, каким будет год Черного Водяного Кролика для представителей знака Стрелец.

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Что ждет Стрельцов в 2023 году?

2023 год для Стрельцов будет многогранным и полным событий. Лейтмотивом года станет личная жизнь и карьера. 2022 год должен был немного поколебать отношения Стрельцов, которые находятся в союзе, в браке более 7 или более 9 лет, тенденция, которая просматривалась в 2022 году говорит о кризисности отношений. 2023-й будет полон разных интересных открытий для Стрельца. Если вы находитесь в "свободном полете", то это год может вас очень порадовать — он откроет личную сферу не только через кризисность, но и через начинания. В первую очередь это касается темы знакомств, завязывания каких-то личных отношений, которые претендуют стать в итоге чем-то серьезным и большим, чем просто какое-то знакомство. Самые яркие периоды — май, июнь, июль, сентябрь, октябрь. В 2023-м Стрельцы будут ставить очень амбициозные цели и будут их реализовывать. Это будет похоже на новый рывок в старой специфике, перезагрузка, ребрендинг. для некоторых Стрельцов, рожденных в 60-е, 70-е это выглядит как новый статус. То есть, будут сюрпризы в плане самореализации — это год вдохновения и творческих экзерсисов, связанных со стрельцовскими энергиями. Стрельцы выходят на новый уровень, запускают новые проекты. Кто-то станет известным, популярным, кто-то просто уйдет в "самоволку", отсоединившийся от коллективного труда.

Первые два месяца 2023-го года будут спокойными — здесь идет "переваривание" ситуации 2022 и 2021 года, для того, чтобы поставить перед собой определенную цель и запустить новые. амбициозные проекты. Это будет очень продуманный год, голос интуиции будет сильным, внушительным. Это, скорее, время "взлетной полосы", чем большого рывка, но сам факт вдохновения, того, что есть договоренности в более влиятельными людьми, уже говорит о многом.

Во второй половине года могут возникнуть вопросы по части здоровья, будет сложно определить, что с вами происходит. психосоматические узлы придется развязывать и это определенно поможет вам лучше себя чувствовать.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o8L5Zylw_ho