Зміни в особистому житті та кар'єрний ривок. Що чекає на Стрільців у 2023 році — прогноз астролога

Астротиполог Дмитро Шимко розповів, яким буде рік Чорного водяного кроля для представників знака Стрілець.

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Що чекає на Стрільців у 2023 році?

2023 рік для Стрільців буде багатогранним та повним подій. Лейтмотивом року стане особисте життя та кар'єра. 2022 рік мав трохи похитнути стосунки Стрільців, які перебувають у союзі, у шлюбі понад 7 або 9 років, тенденція, яка переглядалася у 2022 році, говорить про кризовість стосунків. 2023 буде сповнений різних цікавих відкриттів для Стрільця. Якщо ви перебуваєте у "вільному польоті", то цей рік може вас дуже порадувати — він відкриє особисту сферу не лише через кризовість, а й через починання. Насамперед це стосується теми знайомств, зав'язування якихось особистих стосунків, які претендують стати у результаті чимось серйозним і більшим, ніж просто якесь знайомство. Найяскравіші періоди — травень, червень, липень, вересень, жовтень. у 2023 Стрільці ставитимуть дуже амбітні цілі та їх реалізовуватимуть. Це буде схоже на новий ривок у старій специфіці, перезавантаження, ребрендинг. Для деяких Стрільців, народжених у 60-ті, 70-ті це виглядає як новий статус. Тобто будуть сюрпризи щодо самореалізації — це рік натхнення та творчих екзерсисів, пов'язаних зі стрілецькими енергіями. Стрільці виходять на новий рівень, запускають нові проєкти. Хтось стане відомим, популярним, хтось просто піде в "самоволку", що від'єднався від колективної праці.

Перші два місяці 2023 року будуть спокійними — тут йде "перетравлення" ситуації 2022 та 2021 року, для того, щоб поставити перед собою певну мету та запустити нові амбітні проєкти. Це буде дуже продуманий рік, голос інтуїції буде сильним, значним. Це, скоріше, час "злітної смуги", ніж великого ривка, але сам факт натхнення, того, що є домовленості з впливовішими людьми, вже багато про що говорить.

У другій половині року можуть виникнути питання щодо здоров'я, буде складно визначити, що з вами відбувається. психосоматичні вузли доведеться розв'язувати і це безумовно допоможе вам краще почуватися.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=o8L5Zylw_ho