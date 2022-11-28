Развитие котенка

В период своего активного роста котенок претерпевает значительные физиологические и поведенческие изменения. Для полноценного развития животному нужен энергетический ресурс — качественное и питательное питание. Адаптированная гамма кормов ROYAL CANIN® Birth&Growth отвечает потребностям молодого организма в питательных веществах.

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Этапы развития котенка

Понимание потребностей и процессов, через которые проходит ваш любимец, дает возможность обеспечить ему надлежащий уход. Целесообразно составленный рацион — это залог полноценного и гармоничного развития животного. Обратим внимание на ключевые этапы роста вашего котенка.

Неонатальный период

Этот период охватывает отрезок времени от рождения до трехнедельного возраста. Котята почти не двигаются, не видят и плохо слышат. Приблизительно на десятый-четырнадцатый день жизни у маленьких кошек и кошек открываются глаза. В этот период котята начинают набирать вес — около 10-30 граммов ежедневно.

Сепарация

Этап отлучения котят от кошки происходит постепенно в течение нескольких недель. Обычно это период от четырехнедельного до восьминедельного возраста. В настоящее время котята уже имеют хорошо сформированное зрение, обоняние и слух. У маленьких животных выстраивается режим сна и социального взаимодействия.

Период активного роста

Фаза интенсивного развития занимает примерно два месяца и длится ориентировочно до четырехмесячного возраста котенка. В это время животное начинает формировать индивидуальную модель поведения в зависимости от условий, в которых она растет. Котенок начинает осознавать свое место в коммуникации с человеком и другими животными.

Период устойчивого роста

Обычно этот этап развития животного начинается в возрасте четырех месяцев, а заканчивается в 12-15 месяцев. Продолжительность периода устойчивого роста может варьироваться в зависимости от породы котенка. В это время животное принимает вид взрослой особи: появляется набор постоянных зубов, растет вес тела.

Рационы для котят от 4 до 12 месяцев ROYAL CANIN® Kitten

Мы не зря привели периодизацию роста котенка. Изучая ключевые потребности организма животного на каждом из этих этапов, можно самостоятельно выбрать адаптированное питание, которое будет учитывать потребности вашего котенка. Построить соответствующий требованиям рацион поможет серия продуктов для котят от ROYAL CANIN Birth&Growth, в том числе рацион Kitten.

Сбалансированный состав адаптированных кормов — одна из важных составляющих полноценного развития вашего любимца.

Специалисты Royal Canin учли особенности развития котенка и предложили гамму рационов, содержащую корм для каждого этапа развития животного.

Качество продукта было неоднократно подтверждено как ветеринарными специалистами, так и владельцами кошек.

Ниже несколько преимуществ продукции компании.

Тщательно разработана формула продукта, который включает в себя необходимые котенка питательные вещества, в том числе ДГК, Омега-3, что важно для развития когнитивных функций животного.

Поддержание иммунной системы вашего любимца в период его активного развития.

Пищеварительная система котенка очень чувствительна, поэтому гамма кормов для котят содержит высокоперевариваемые белки и пребиотики для поддержания здорового пищеварения.

Комбинация питательных веществ отвечает потребностям молодого организма, ведь потребности котят выше потребностей взрослых кошек.

ROYAL CANIN разрабатывает корм, отвечающий потребностям животного. Сухие и влажные рационы имеют текстуру, форму и аромат, которые предпочитают любимцы. А когда любимец здоров и накормлен, то и владелец останется доволен.