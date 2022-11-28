Розвиток кошеня

У період свого активного росту кошеня зазнає значних фізіологічних та поведінкових змін. Для повноцінного розвитку тварині потрібен енергетичний ресурс — якісне та поживне харчування. Адаптована гама кормів ROYAL CANIN® Birth&Growth відповідає потребам молодого організму в поживних речовинах.

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Етапи розвитку кошеняти

Розуміння потреб та процесів, через які проходить, зростаючи, ваш улюбленець, дає змогу забезпечити йому належний догляд. Доцільно складений раціон — це запорука повноцінного та гармонічного розвитку тварини. Звернімо увагу на ключові етапи росту вашого кошеняти.

Неонатальний період

Цей період охоплює відрізок часу від народження до тритижневого віку. Кошенята майже не рухаються, не бачать та погано чують. Приблизно на десятий-чотирнадцятий день життя у маленьких котів та кішок розплющуються очі. В цей період кошенята починають набирати вагу — приблизно 10-30 грамів щоденно.

Сепарація

Етап відлучення кошенят від кішки відбувається поступово протягом кількох тижнів. Зазвичай це період від чотиритижневого до восьмитижневого віку. У цей час кошенята вже мають добре сформований зір, нюх та слух. У маленьких тварин вибудовується режим сну та основи соціальної взаємодії.

Період активного росту

Фаза інтенсивного розвитку займає приблизно два місяці та триває орієнтовно до чотиримісячного віку кошеняти. У цей час тварина починає формувати індивідуальну модель поведінки залежно від умов, у яких вона росте. Кошеня починає усвідомлювати своє місце в комунікації з людиною та іншими тваринами.

Період стійкого росту

Зазвичай цей етап розвитку тварини починається у віці чотирьох місяців, а закінчується у 12-15 місяців. Тривалість періоду стійкого росту може варіюватися залежно від породи кошеняти. У цей час тварина набуває вигляду дорослої особини: з’являється набір постійних зубів, росте вага тіла.

Раціони для кошенят від 4 до 12 місяців ROYAL CANIN® Kitten

Ми недарма привели періодизацію зростання кошеняти. Вивчаючи ключові потреби організму тварини на кожному з цих етапів, можна самостійно обрати адаптоване харчування, яке буде враховувати потреби вашого кошеня. Побудувати відповідний вимогам раціон допоможе серія продуктів для кошенят від ROYAL CANIN® Birth&Growth, в тому числі раціон Kitten.

Збалансований склад адаптованиих кормів — одна з важливих складових повноцінного розвитку вашого улюбленця.

Фахівці Royal Canin врахували особливості розвитку кошеняти і запропонували гаму раціонів, яка містить корм для кожного етапу розвитку тварини.

Якість продукту була неодноразово підтверджена як ветеринарними спеціалістами, так і власниками кішок.

Нижче кілька переваг продукції компанії.

Ретельно розроблена формула продукту, який включає в себе необхідні кошеняті поживні речовини, в тому числі, ДГК, Омега-3, що важливо для розвитку когнітивних функцій тварини.

Підтримання імунної системи вашого улюбленця в період його активного розвитку.

Травна система кошеняти дуже чутлива, тому гама кормів для кошенят містить високоперетравні білки та пребіотики для підтримання здорового травлення.

Комбінація поживних речовин відповідає потребам молодого організму, адже потреби кошенят вищі, ніж потреби дорослих котів.

ROYAL CANIN розробляє корм, який відповідає потребам тварини. Сухі та вологі раціони мають текстуру, форму та аромат, яким надають перевагу улюбленці. А коли улюбленець здоровий та нагодований, то і власник залишиться задоволений.