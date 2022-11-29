Звезда TikTok рассказала, сколько по-настоящему стоит культовое кольцо от Cartier

Кольцо Cartier Love Ring стоит 1080 фунтов, но ювелир заявил, что золота в нем всего на всего на 115 фунтов стерлингов.

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В Сети набирает популярность вирусное видео из TikTok от пользовательницы Саванны Мукеши, которая отправилась оценить культовое кольцо Cartier Love Ring к ювелиру и тот сообщил, что оно гораздо дешевле, нежели его продают. Об этом пишет Daily Mail.

Кольцо Cartier Love Ring, это, пожалуй, самое узнаваемое кольцо в мире, благодаря своему оригинальному дизайну. Оно повторяет дизайн не менее культового браслета, которое создал в 1969 году молодой итальянский дизайнер Альдо Чипулло. Идея этого вневременного украшения появилась у дизайнера после трагичного расставания с любимой женщиной.

Дизайн браслета Love символизировал постоянство любви. Две половинки браслета соединялись на запястье с помощью настоящих винтов и миниатюрной отвертки. Застегнуть такой браслет самостоятельно практически невозможно. Это укрепляло идею о том, что любовь – это чувство, рожденное в паре, и освободиться от него непросто.

[ + – ] Первая реклама браслетов Cartier Love Фото: Instagram Cartier Official

Браслет плотно прилегает к запястью, а специальная отвертка прилагается в комплекте с украшением. Кроме винтов крепления браслет украшают выгравированные шляпки винтиков.

На первых этапах продаж браслет нельзя было купить самому себе. Дом Cartier продавал браслеты Love исключительно в качестве подарка для другого человека, при этом отвертка передавалась друг другу дополнительно. По этой причине браслеты Love часто называли "современными любовными наручниками".

[ + – ] Браслет Cartier Love Фото: Instagram Cartier Official

Рекламная кампания браслета была беспрецедентной: Дом Cartier подарил браслеты Love самым знаменитым парам: герцогу и герцогине Виндзорским, Элизабет Тейлор и Ричарду Бертону, Софи Лорен и Карло Понти и другим.

А позже выпустили всю линейку украшений с этим дизайном, включая обручальные кольца.

Саванна Мукеши попала под очарование Cartier. По ее словам, она буквально "умоляла" своего парня купить ей это кольцо на ее 28 день рождения.

Но когда она отправилась к ювелиру, то он заявил, что кольцо за 1080 фунтов стерлингов содержит золота всего на 115 фунтов.

Видео Саванны набрало более 1,7 млн ​​просмотров. Она сказала зрителям, что это "разобьет сердца владельцам колец Cartier".

Но эксперты говорят, что оценивать подобные украшения, как золотой лом, нельзя. Так, эксперт Джеймс Константину сказал, что товары Cartier сохраняют 70-процентную рыночную стоимость. И нельзя игнорировать ценность имени дизайнера.

"Когда вы ставите штамп Cartier на что-то, то это больше связано с брендом, а не с весом золота или драгоценностей. То же самое относится и к другим ведущим брендам, таким как Tiffany, Bulgari, Van Cleef & Arpels, где вы платите за мастерство и торговую марку", — отметил эксперт.

[ + – ] Картье демонстрирует праздничную упаковку накануне праздников

А ювелир Элиза Фридман отметила, что имя бренда увеличивает стоимость изделия. Как и в случае с Louis Vuitton, никто не думает, на какую сумму там содержится кожи и металла, однако есть связь с роскошью, дизайном, мастерством, а также затратами на упаковку, магазины, логистику и услуги адвокатов, которые помогают им бороться с подделками.