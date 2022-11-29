Зірка TikTok розповіла, скільки по-справжньому коштує культове кільце від Cartier

Кільце Cartier Love Ring коштує 1080 фунтів, але ювелір заявив, що золота в ньому всього на 115 фунтів стерлінгів.

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У мережі набирає популярність вірусне відео з TikTok від користувачки Савани Мукеші, яка вирушила оцінити культове кільце Cartier Love Ring до ювеліра і той повідомив, що воно набагато дешевше, ніж його продають. Про це пише Daily Mail.

Кільце Cartier Love Ring, це, мабуть, найпопулярніше кільце у світі, завдяки своєму оригінальному дизайну. Воно повторює дизайн не менш культового браслета, який створив у 1969 році молодий італійський дизайнер Альдо Чіпулло. Ідея цієї позачасової прикраси з'явилася у дизайнера після трагічного розлучення з коханою жінкою.

Дизайн браслета Love символізував постійність кохання. Дві половинки браслета з'єднувалися на зап'ясті за допомогою справжніх гвинтів та мініатюрної викрутки. Застебнути такий браслет самостійно практично неможливо. Це зміцнювало ідею у тому, що кохання — це почуття, народжене в парі, і звільнитися від нього непросто.

[ + – ] Перша реклама браслетів Cartier Love Фото: Instagram Cartier Official

Браслет щільно прилягає до зап'ястя, а спеціальна викрутка в комплекті з прикрасою. Крім гвинтів кріплення браслет прикрашають вигравіювані капелюшки гвинтиків.

На перших етапах продажів браслет не можна було купити самому собі. Будинок Cartier продавав браслети Love тільки як подарунок для іншої людини, водночас викрутка передавалася один одному додатково. Тому браслети Love часто називали "сучасними любовними наручниками".

[ + – ] Браслет Cartier Love Фото: Instagram Cartier Official

Рекламна кампанія браслета була безпрецедентною: Дім Cartier подарував браслети Love найзнаменитішим парам: герцогу та герцогині Віндзорським, Елізабет Тейлор та Річарду Бертону, Софі Лорен та Карло Понті та іншим.

А пізніше випустили всю лінійку прикрас з цим дизайном, включно з обручками.

Савана Мукеші потрапила під чарівність Cartier. За її словами, вона буквально "благала" свого хлопця купити їй цю каблучку на її 28 день народження.

Але коли вона вирушила до ювеліра, він заявив, що кільце за 1080 фунтів стерлінгів містить золота всього на 115 фунтів.

Відео Савани набрало понад 1,7 млн ​​переглядів. Вона сказала глядачам, що це "розіб'є серця власникам кілець Cartier".

Але експерти кажуть, що оцінювати подібні прикраси як золотий лом не можна. Так, експерт Джеймс Костянтину сказав, що товари Cartier зберігають 70-відсоткову ринкову вартість. І не можна ігнорувати цінність імені дизайнера.

"Коли ви ставите штамп Cartier на щось, то це більше пов'язано з брендом, а не з вагою золота або коштовностей. Те саме стосується й інших провідних брендів, таких як Tiffany, Bulgari, Van Cleef & Arpels, де ви платите за майстерність та торговельну марку", — зазначив експерт.

[ + – ] Cartier демонструє святкову упаковку напередодні свят

А ювелір Еліза Фрідман наголосила, що ім'я бренду збільшує вартість виробу. Як і у випадку з Louis Vuitton, ніхто не думає, на яку суму там міститься шкіри та металу, проте є зв'язок з розкішшю, дизайном, майстерністю, а також витратами на упакування, магазини, логістику та послуги адвокатів, які допомагають їм боротися з підробками.