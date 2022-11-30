День вербальной магии. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 ноября 2022 года
Сегодня звезды обещают очень сильный энергетический день — все сказанное будет иметь огромное значение. Поэтому к словам надо относиться в этот день очень серьезно.
Овен
Постарайтесь сегодня проявить все силу своей любви по отношению к близким людям — они нуждаются в вашей заботе. Также не стоит отказывать в помощи тем, кто ее попросит. Доброе дело вернется к вам сторицей, а равнодушие будет наказано.
Телец
Даже находясь в крайне нестабильном эмоциональном состоянии, воздержитесь от резких решений — скорее всего они принесут вам проблемы, которые тяжело будет решить. Во второй половине дня возможно произойдет важное знакомство.
Близнецы
Сказанные вами сегодня – просто так, без повода – ободряющие слова, в самом скором времени принесут солидные моральные дивиденды: человек не забудет добра и при первой же возможности отблагодарит вас.
Рак
Ракам сегодня важно верить в собственные силы и не поддаваться искушению бросить все начатое ранее. Это, кстати, касается не только рабочих моментов, но и личной жизни. Не идите на поводу у обстоятельств, звезды будут на вашей стороне.
Лев
Сегодня важно сосредоточиться на основных задачах, не распыляйте энергию впустую. Восстановить силы поможет вечер в кругу друзей и откровенные разговоры. Также сегодня можно подумать про Новый год — запланировать как вы будете его встречать.
Дева
Пустых обещаний нежелательно давать в любой день, но сегодня они – категорическое табу: выполнить их вы все равно не сможете, так зачем обнадеживать людей, которые вам поверят и в результате обманутся.
Весы
Сегодня тот день, когда надо воплощать в жизнь ранее задуманные планы. Например, купить абонемент в спортзал или посетить стоматолога. Если на работе также остались незавершенные дела — избавьтесь от этих "хвостов".
Скорпион
Скорпионы сегодня вынуждены будут заняться бытовыми хлопотами — их накопилось с лихвой. Проделанная работа подарит не только хорошее настроение, но даже избавит от легкого недомогания. Вечером вас ждет неожиданное признание в любви.
Стрелец
Звезды рекомендуют Стрельцам сегодня верить в себя, плюс к тому же ваша интуиция подсказывает правильное решение. Даже если принять его будет сложно — не сомневайтесь, в итоге вы только выиграете.
Козерог
Залог вашего успеха в этот день – честность: желание получить выгоду, обведя кого-то вокруг пальца, возможно, и увенчается успехом, но ненадолго – в скором времени за нее придется заплатить вдвойне.
Водолей
Сегодня вокруг вас будут разворачиваться конфликты и споры — постарайтесь не вступать в них. Сэкономленные силы лучше потратить на отдых и приятное времяпрепровождение. А хорошие новости не заставят себя долго ждать.
Рыбы
Негатив, вложенный в направленные в адрес кого-то из окружающих слова, может нанести ему серьезный вред, но он покажется мелочью по сравнению с бумерангом, вернувшимся к вам, – не стоит провоцировать судьбу.