День вербальной магии. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 ноября 2022 года

Сегодня звезды обещают очень сильный энергетический день — все сказанное будет иметь огромное значение. Поэтому к словам надо относиться в этот день очень серьезно.

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Овен

Постарайтесь сегодня проявить все силу своей любви по отношению к близким людям — они нуждаются в вашей заботе. Также не стоит отказывать в помощи тем, кто ее попросит. Доброе дело вернется к вам сторицей, а равнодушие будет наказано.

Телец

Даже находясь в крайне нестабильном эмоциональном состоянии, воздержитесь от резких решений — скорее всего они принесут вам проблемы, которые тяжело будет решить. Во второй половине дня возможно произойдет важное знакомство.

Близнецы

Сказанные вами сегодня – просто так, без повода – ободряющие слова, в самом скором времени принесут солидные моральные дивиденды: человек не забудет добра и при первой же возможности отблагодарит вас.

Рак

Ракам сегодня важно верить в собственные силы и не поддаваться искушению бросить все начатое ранее. Это, кстати, касается не только рабочих моментов, но и личной жизни. Не идите на поводу у обстоятельств, звезды будут на вашей стороне.

Лев

Сегодня важно сосредоточиться на основных задачах, не распыляйте энергию впустую. Восстановить силы поможет вечер в кругу друзей и откровенные разговоры. Также сегодня можно подумать про Новый год — запланировать как вы будете его встречать.

Дева

Пустых обещаний нежелательно давать в любой день, но сегодня они – категорическое табу: выполнить их вы все равно не сможете, так зачем обнадеживать людей, которые вам поверят и в результате обманутся.

Весы

Сегодня тот день, когда надо воплощать в жизнь ранее задуманные планы. Например, купить абонемент в спортзал или посетить стоматолога. Если на работе также остались незавершенные дела — избавьтесь от этих "хвостов".

Скорпион

Скорпионы сегодня вынуждены будут заняться бытовыми хлопотами — их накопилось с лихвой. Проделанная работа подарит не только хорошее настроение, но даже избавит от легкого недомогания. Вечером вас ждет неожиданное признание в любви.

Стрелец

Звезды рекомендуют Стрельцам сегодня верить в себя, плюс к тому же ваша интуиция подсказывает правильное решение. Даже если принять его будет сложно — не сомневайтесь, в итоге вы только выиграете.

Козерог

Залог вашего успеха в этот день – честность: желание получить выгоду, обведя кого-то вокруг пальца, возможно, и увенчается успехом, но ненадолго – в скором времени за нее придется заплатить вдвойне.

Водолей

Сегодня вокруг вас будут разворачиваться конфликты и споры — постарайтесь не вступать в них. Сэкономленные силы лучше потратить на отдых и приятное времяпрепровождение. А хорошие новости не заставят себя долго ждать.

Рыбы

Негатив, вложенный в направленные в адрес кого-то из окружающих слова, может нанести ему серьезный вред, но он покажется мелочью по сравнению с бумерангом, вернувшимся к вам, – не стоит провоцировать судьбу.

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