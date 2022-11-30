День вербальної магії. Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 30 листопада 2022 року

Сьогодні зірки обіцяють дуже сильний енергетичний день — усе сказане матиме величезне значення. Тому до слів треба ставитись у цей день дуже серйозно.

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Овен

Постарайтеся сьогодні проявити всю силу своєї любові до близьких людей — вони потребують вашої турботи. Також не варто відмовляти у допомозі тим, хто її попросить. Добра справа повернеться до вас сторицею, а байдужість буде покарана.

Телець

Навіть перебуваючи у вкрай нестабільному емоційному стані, утримайтеся від різких рішень — найімовірніше вони принесуть вам проблеми, які важко буде розв'язати. У другій половині дня, можливо, відбудеться важливе знайомство.

Близнюки

Сказані вами сьогодні — просто так, без приводу — підбадьорливі слова незабаром принесуть солідні моральні дивіденди: людина не забуде добра і за першої ж нагоди віддячить вам.

Рак

Ракам сьогодні важливо вірити у власні сили та не піддаватися спокусі кинути все розпочате раніше. Це, до речі, стосується не лише робочих моментів, а й особистого життя. Не йдіть на поводу, зірки будуть на вашому боці.

Лев

Сьогодні важливо зосередитися на основних завданнях, не розпорошуйте енергію марно. Відновити сили допоможе вечір у колі друзів та відверті розмови. Також сьогодні можна подумати про Новий рік — запланувати як ви його зустрічатимете.

Діва

Порожніх обіцянок небажано давати у будь-який день, але сьогодні вони — категоричне табу: виконати їх ви все одно не зможете, то навіщо обнадіювати людей, які вам повірять і обдуряться.

Терези

Сьогодні той день, коли треба втілювати у життя раніше задумані плани. Наприклад, купити абонемент у спортзал чи відвідати стоматолога. Якщо на роботі також залишилися незавершені справи — позбавтеся цих хвостів.

Скорпіон

Скорпіони сьогодні змушені будуть зайнятися побутовими клопотами — їх накопичилося з лишком. Виконана робота подарує не тільки гарний настрій, але навіть позбавить легкого нездужання. Увечері на вас чекає несподіване освідчення в коханні.

Стрілець

Зірки рекомендують Стрільцям сьогодні вірити в себе, до того ж ваша інтуїція підказує правильне рішення. Навіть якщо прийняти його буде складно — не сумнівайтеся, у результаті ви тільки виграєте.

Козеріг

Запорука вашого успіху цього дня — чесність: бажання отримати вигоду, обвівши когось навколо пальця, можливо, й увінчається успіхом, але ненадовго — незабаром за неї доведеться заплатити подвійно.

Водолій

Сьогодні навколо вас розгортатимуться конфлікти та суперечки — постарайтеся не вступати до них. Зекономлені сили краще витратити на відпочинок та приємне проведення часу. А хороші новини не забаряться.

Риби

Негатив, вкладений у направлені на адресу когось з оточення слова, може завдати йому серйозної шкоди, але він здасться дрібницею порівняно з бумерангом, який повернувся до вас, — не варто провокувати долю.

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