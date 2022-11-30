Выход из тени и счастливый брак. Что ждет Козерогов в 2023 году - прогноз астролога

Астротиполог Дмитрий Шимко рассказал, каким будет год Черного Водяного Кролика для представителей знака Козерог.

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Что ждет Козерогов в 2023 году?

Не смотря на внешнее спокойствие 2023 года, в жизни Козерогов будут происходить тектонические сдвиги. Основными будут три составляющие: карьера, личная жизнь и отношения с родней либо со старшими родственниками. Процессы, которые будут происходить внутри Козерога, напоминают мину замедленного действия, которая сработает в течении ближайших 5 лет. В первую очередь это касается карьеры, самореализации и заработков. 2023 год выводит из тени Козерога. В этом году стартуют самые масштабные, самые грандиозные проекты. Завершается топтание на месте. Большую часть года будет казаться, что все идет крайне медленно, хотя весной будут видны предпосылки к неким начинаниям. Но осень 2023-го не заставит себя ждать в плане новаторства и креатива. 2023-й станет для Козерогов своего рода фильтром по ненужной занятости и старым отношениям. Вы выросли из того, что вам было дано, особенно за последние 5-7 лет. Это будет год определенного водораздела, вам надо перестать бояться будущего. Во втором полугодии можно переусердствовать, поэтому желательно поберечь здоровье. Тема здоровья и будет сподвигать некоторых Козерогов менять темпоритм, для того, чтобы идти вперед. Важными периодами в карьере будут поздняя весна, переходящая в лето и начало осень. То есть, это такие две опорные точки, на которых и держится 2023 год для Козерога. Те Козероги, которые были в тени, будут двигаться к тем позициям, которых они достойны. Правда, полное проявление этой "картинки" они будут наблюдать уже после 2023 года. Но в процессе самореализации Козерогам придется себя немножко поломать. В отношениях со старшими родственниками будут сложности — придется принимать решения либо проявлять активное участие в их жизни. Также Козероги в 2023-м году будут решать проблемы младших родственников, например детей. Козероги будут ощущать мощнейшую внутреннюю трансформацию, они еще не могут понять полную картину будущего, не видят ее, но топтаться на месте, жить прошлым уже не смогут. Финансы у Козерога будут открыты на прибыльность, особенно это коснется тех, кто долго не работал. 2023 год для Козерогов будет кризисным и основополагающим для новых отношений. Это тот год, который запускает отношения надолго, например, возникает шанс на создание счастливого брака. Эта тенденция запускается еще в конце 2022-го и продолжается весь 2023 год. Для свободных Козерогов это прекрасная возможность запустить очень серьезные глубокие отношения, а для семейных — есть риск кризиса. В любом случае сильная внутренняя трансформация Козерога не позволит больше ему держать людей из прошлого.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o8L5Zylw_ho