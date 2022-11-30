Вихід із тіні та щасливий шлюб. Що чекає на Козерогів у 2023 році — прогноз астролога

Астротиполог Дмитро Шимко розповів, яким буде рік Чорного водяного кролика для представників знаку Козеріг.

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Що чекає на Козерогів у 2023 році?

Попри зовнішній спокій 2023 року, у житті Козерогів відбуватимуться тектонічні зрушення. Основними будуть три складові: кар'єра, особисте життя та стосунки з ріднею або зі старшими родичами. Процеси, що відбуватимуться всередині Козерога, нагадують міну уповільненої дії, яка спрацює протягом найближчих 5 років. Насамперед це стосується кар'єри, самореалізації та заробітків. 2023 виводить з тіні Козерога. Цього року стартують наймасштабніші, найграндіозніші проєкти. Завершується топтання дома. Більшу частину року здаватиметься, що все йде вкрай повільно, хоча навесні буде видно передумови до деяких починань. Але осінь 2023-го не забариться в плані новаторства та креативу. 2023-й стане для Козерогів свого роду фільтром з непотрібної зайнятості та старих стосунків. Ви виросли з того, що вам дали, особливо за останні 5-7 років. Це буде рік певного вододілу, вам треба перестати боятися майбутнього. У другому півріччі можна перестаратися, тож бажано поберегти здоров'я. Тема здоров'я і спонукатиме деяких Козерогів змінювати темпоритм для того, щоб йти вперед. Важливими періодами у кар'єрі будуть пізня весна, що переходить у літо, та початок осінь. Тобто це такі дві опорні точки, на яких і тримається 2023 рік для Козерога. Ті Козероги, які були в тіні, рухатимуться до тих позицій, яких вони варті. Щоправда, повний прояв цієї "картинки" вони спостерігатимуть уже після 2023 року. Але в процесі самореалізації Козерогам доведеться себе трохи поламати. У стосунках зі старшими родичами будуть складнощі — доведеться ухвалювати рішення або виявляти активну участь у їхньому житті. Також Козероги у 2023 році розв'язуватимуть проблеми молодших родичів, наприклад дітей. Козероги відчуватимуть найпотужнішу внутрішню трансформацію, вони ще не можуть зрозуміти повну картину майбутнього, не бачать її, але тупцювати на місці, жити минулим уже не зможуть. Фінанси у Козерога будуть відкриті на прибутковість, особливо це стосуватиметься тих, хто довго не працював. 2023 рік для Козерогів буде кризовим і основним для нових стосунків. Це той рік, який запускає стосунки надовго, наприклад, виникає шанс створення щасливого шлюбу. Ця тенденція запускається ще наприкінці 2022-го і продовжується весь 2023 рік. Для вільних Козерогів це чудова можливість запустити дуже серйозні глибокі стосунки, а для сімейних є ризик кризи. У будь-якому разі сильна внутрішня трансформація Козерога не дозволить йому більше тримати людей з минулого.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=o8L5Zylw_ho