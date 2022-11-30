Какой цвет кошелька притягивает деньги. Астрологи раскрыли секрет

Говорят, что правильно подобранный кошелек может принести удачу и обогатит вас. Этот аксессуар в вашей сумочке не только является вместилищем ваших финансов, но и магнитом, который притягивает деньги.

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Главное правило — кошелек вы должны выбирать себе самостоятельно. Не принимайте такие вещи в подарок, есть риск привязать к кошельку энергетику другого человека.

Черный кошелек поможет избавиться от финансовых проблем. Этот цвет как-будто контролирует выгодные сделки, удерживает важные проекты и позволяет его владельцам сосредоточится на работе. При этом кошелек может быть разным: из кожи либо любых других материалов.

Красный цвет кошелька привлекает удачу и успех, позволяет владельцу чувствовать уверенность и излучать позитив. Благодаря этому цвету деньги не переведутся. Подойдут и кошельки с красной подкладкой. Такой агрессивный цвет активно будет привлекать новые финансовые потоки.

Белый кошелек — позитивный настрой на разумную экономию. Такие кошельки подойдут тем, кто знает за собой слабость к шопингу и незапланированным тратам. Чтобы стать богатым, мало просто быть экономным. Вложите на удачу и привлечение денег особые финансовые талисманы.

Золотые и серебряные оттенки кошелька притягивают богатство, особенно если положить внутрь талисман, притягивающий деньги. Также подойдут купюры любого номинала с особенными цифрами, например, зеркальным номером.

Зеленый цвет считается самым лучшим для привлечения денег. Такой цвет не дает тратить лишнее, а также бережет от кражи и потери. Но самое главное это не цвет. На самом деле, большую роль играет симпатия к вашему кошельку. Если визуально и функционально он вам действительно нравится, значит успех достигнут уже на 50%.