Який колір гаманця притягує гроші – астрологи розкрили секрет

Кажуть, що правильно підібраний гаманець може принести удачу та збагатить вас. Цей аксесуар у вашій сумочці не тільки є вмістилищем ваших фінансів, а й магнітом, що притягує гроші.

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Головне правило — гаманець ви повинні вибирати собі самостійно. Не приймайте такі речі у подарунок, є ризик прив'язати до гаманця енергетику іншої людини.

Чорний гаманець допоможе позбутися фінансових проблем. Цей колір начебто контролює вигідні угоди, утримує важливі проєкти та дозволяє його власникам зосередитись на роботі. При цьому гаманець може бути різним: зі шкіри чи будь-яких інших матеріалів.

Червоний колір гаманця приваблює удачу й успіх, дозволяє власнику відчувати впевненість і випромінювати позитив. Завдяки цьому кольору гроші не переведуться. Підійдуть і гаманці з червоною підкладкою. Такий агресивний колір активно залучатиме нові фінансові потоки.

Білий гаманець — позитивний настрій на розумну економію. Такі гаманці підійдуть тим, хто знає за собою слабкість до шопінгу та незапланованих витрат. Щоб стати багатим, мало просто бути ощадливим. Вкладіть на удачу та залучення грошей особливі фінансові талісмани.

Золоті та срібні відтінки гаманця притягують багатство, особливо якщо покласти всередину талісман, що притягує гроші. Також підійдуть купюри будь-якого номіналу з особливими цифрами, наприклад дзеркальним номером.

Зелений колір вважається найкращим для залучення грошей. Такий колір не дає витрачати зайве, а також зберігає від крадіжки та втрати. Але найголовніше це не колір. Насправді велику роль відіграє симпатія до вашого гаманця. Якщо візуально та функціонально він вам дійсно подобається, то успіх досягнуто вже на 50%.