Динамичный, сложный, раскрывающий потенциал. Что ждет Водолеев в 2023 году - прогноз астролога

Астротиполог Дмитрий Шимко рассказал, каким будет год Черного Водяного Кролика для представителей знака Водолей.

Related video

Что ждет Водолеев в 2023 году?

2023 год для Водолеев куда более турбулентным, динамичным, по сравнению с двумя, а то и пятью предыдущими годами. Это год быстрый, ориентированный на частую смену ситуаций, раскрывающий множество возможностей — хороших, позитивных. Нельзя сказать, что этот год супер-стабильный, но многих Водолеев этот год выведет из тени. В 2023-м году вам как-будто дадут рычаги управления, возможность действовать новаторскими способами. Сами Водолеи любят перемены, это переменчивый знак, креативный. И энергии 2023 года поставят Водолеев на самый комфортный для них пьедестал. Время перемен, задумок, задач, Водолеи будут блистать своими новаторскими идеями, что очень хорошо. Но стоит понимать, что 2023 год очень многомерен и по-разному проявляется, например, у некоторых представителей знака первое полугодие нового года будет проходить по лекалам 2022, а то и 2021 годов. Но при этом если смотреть по начальным точкам карьерного движения, то февраль-март — очень интересное время, их можно назвать точками отсчета. Очень многие Водолеи, как и в прошлом году, проходят эпизод предложений. Это либо предложение со стороны о сотрудничестве, либо предложение внутри той структуры, в которой они работают. Помощь придет откуда не ждали — внезапные возможности придут через кого-то. В 2023 году у Водолеев начнутся длительные комфортные рабочие отношения. Они смогут развивать новые навыки, также 2023 год приоткрывает завесу следующих двух лет — 2024-го и 2025-го годов.

В 2023 году у многих Водолеев, особенно рожденных в 1980-х, 1990-х годах, будет происходить внутренняя бурная дискуссия по части личной жизни. Например, те Водолеи, которые находятся в длительных отношения более 5 лет, могут ощущать разного рода трансформационные процессы, переход отношений на новый уровень и даже полный разлад. А вот свободным Водолеям 2023 год намекает на семейственность, реализацию новых, но стратегически выверенных отношений. Это очень хороший год для серьезных отношений и для представителей знака Водолей будет много изменений в личной жизни. Это будет великолепное время для организации личной жизни.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o8L5Zylw_ho