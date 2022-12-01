Динамічний, складний, розкриває потенціал. Що чекає на Водоліїв у 2023 році — прогноз астролога

Астротиполог Дмитро Шимко розповів, яким буде рік Чорного Кролика для представників знака Водолій.

Related video

Що чекає на Водоліїв у 2023 році?

2023 рік для Водоліїв набагато турбулентніший, динамічніший, порівняно з двома, а то й п'ятьма попередніми роками. Це рік швидкий, орієнтований на часті зміни ситуацій, що розкриває безліч можливостей — хороших, позитивних. Не можна сказати, що цей рік суперстабільний, але багатьох Водоліїв цей рік виведе з тіні. У 2023-му році вам начебто дадуть важелі управління, можливість діяти новаторськими способами. Самі Водолії люблять зміни, це мінливий знак, креативний. Й енергії 2023 року поставлять Водоліїв на найкомфортніший для них п'єдестал. Час змін, задумів, завдань, Водолії виблискуватимуть своїми новаторськими ідеями, що дуже добре. Але варто розуміти, що 2023 рік дуже багатомірний і по-різному проявляється, наприклад, у деяких представників знаку перше півріччя нового року проходитиме за лекалами 2022, а то й 2021 років. Але при цьому, якщо дивитися за початковими точками кар'єрного руху, то лютий-березень — дуже цікавий час, їх можна назвати точками відліку. Дуже багато Водоліїв, як і минулого року, проходять епізод пропозицій. Це або пропозиція з боку співробітництва, або пропозиція всередині тієї структури, в якій вони працюють. Допомога прийде, звідки не чекали — раптові можливості прийдуть через когось. У 2023 році у Водоліїв розпочнуться тривалі комфортні робочі відносини. Вони зможуть розвивати нові навички, також 2023 рік відкриває завісу наступних двох років — 2024-го та 2025-го років.

У 2023 році у багатьох Водоліїв, особливо народжених у 1980-х, 1990-х роках, відбуватиметься внутрішня бурхлива дискусія щодо особистого життя. Наприклад, ті Водолії, які перебувають у тривалих стосунках понад 5 років, можуть відчувати різноманітні трансформаційні процеси, перехід стосунків на новий рівень і навіть повний розлад. А ось вільним Водоліям 2023 рік натякає на сімейність, реалізацію нових, але стратегічно вивірених стосунків. Це дуже гарний рік для серйозних стосунків і для представників знаку Водолій буде багато змін в особистому житті. Це буде чудовий час для організації особистого життя.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=o8L5Zylw_ho