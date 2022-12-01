День заботы о близких. Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 декабря 2022 года

Сегодня важно проявлять заботу и внимание к своим близким людям — они нуждаются в этом. Также полезно будет осознать свои ошибки и сделать выводы на будущее.

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Овен

Звезды рекомендуют вам сегодня посвятить день себе — отвлечься от забот, расслабиться, отдохнуть. В легкую свободную голову завтра придет правильное понимание сложившейся ситуации и вы сможете принять выгодное для вас решение.

Телец

Не перенапрягайтесь сегодня, не берите на себя дополнительные нагрузки — справиться будет непросто, а результат не порадует. Прислушайтесь к совету коллег — он будет дельным. Вечером проведите дома, в кругу семьи.

Близнецы

Не отвлекайтесь на пустые разговоры, которые не имеют непосредственного отношения к вашей работе, даже если они покажутся вам чрезвычайно интересными: вы не сразу заметите, как много времени они у вас отнимут.

Рак

День благоприятный для всех начинаний или изменений — главное хорошо продумать свой план действий. Звезды будут чрезвычайно благосклонны к вам в этот день, возможно именно сегодня вас ждет встреча, способная изменить будущее или сильно повлиять на него.

Лев

У Львов сегодня финансово удачный день. Выгодная сделка сама будет "проситься в руки", все переговоры принесут пользу и понимание куда и как двигаться дальше. Не проявляйте только чрезмерных эмоций — как положительных, так и отрицательных.

Дева

Проведя тщательный анализ действий, совершенных накануне, вы ясно увидите, где ошиблись, а в какой момент приняли правильное решение – постарайтесь запомнить свои выводы и больше не наступать на грабли.

Весы

Весам важно сегодня ощущать поддержку близких по духу людей. Лучше воздержаться от кардинальных решений, резких шагов. Также сегодня полезными будут все оздоровительные процедуры и спортивные нагрузки.

Скорпион

Избегайте критики в свой адрес и воздержитесь сами от резких замечаний — они не принесут никакой пользы ни вам, ни адресату. напряжение, которое возникнет в первой половине дня пройдет через несколько часов, вы останетесь в правильной для вас ситуации.

Стрелец

Важный день в профессиональном плане — вы сможете решить давно назревшую проблему самым выгодным для вас способом. Помимо удачи на работе, Стрельцов также ждут хорошие новости от близких людей.

Козерог

Представителям вашего знака – если и не всем, то многим – сегодня удастся открыть новую страницу своей жизни: главное, не тащить с собой в будущее дела и отношения, которые уже давно отжили свой век.

Водолей

День дает возможность исправить прошлые ошибки. Перемены к лучшему не заставят себя долго ждать, просто откройте для них дверь. Не отказывайте в помощи пожилым людям — это важно сегодня.

Рыбы

если вы сегодня чувствуете, что нуждаетесь в помощи — не стесняйтесь о ней попросить. Встреча с друзьями принесет не только положительные эмоции, но и подскажет как правильно поступить в ситуации, которая вас давно тревожит.

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