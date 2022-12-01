День піклування про близьких. Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 1 грудня 2022 року

Сьогодні важливо проявляти турботу й увагу до своїх близьких людей — вони потребують цього. Також корисно буде усвідомити свої помилки та зробити висновки на майбутнє.

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Овен

Зірки рекомендують вам сьогодні присвятити собі день — відволіктися від турбот, розслабитися, відпочити. У легку вільну голову завтра прийде правильне розуміння ситуації, що склалася, і ви зможете ухвалити вигідне для вас рішення.

Телець

Не перенапружуйтесь сьогодні, не беріть на себе додаткові навантаження — справитися буде непросто, а результат не порадує. Прислухайтеся до поради колег — вона буде слушною. Вечір проведіть удома, у родинному колі.

Близнюки

Не відволікайтеся на порожні розмови, які не мають безпосереднього стосунку до вашої роботи, навіть якщо вони здадуться вам надзвичайно цікавими: ви не одразу помітите, скільки часу вони у вас заберуть.

Рак

День сприятливий для всіх починань чи змін — головне добре продумати свій план дій. Зірки будуть надзвичайно прихильні до вас у цей день, можливо саме сьогодні на вас чекає зустріч, здатна змінити майбутнє або сильно вплинути на нього.

Лев

У Левів сьогодні фінансово вдалий день. Вигідна угода сама "проситиметься в руки", всі переговори принесуть користь і розуміння куди та як рухатися далі. Не проявляйте лише надмірних емоцій — як позитивних, і негативних.

Діва

Провівши ретельний аналіз дій, вчинених напередодні, ви чітко побачите, де помилилися, а коли ухвалили правильне рішення — постарайтеся запам'ятати свої висновки і більше не наступати на граблі.

Терези

Терезам важливо сьогодні відчувати підтримку близьких за духом людей. Найкраще утриматися від кардинальних рішень, різких кроків. Також сьогодні корисними будуть усі оздоровчі процедури та спортивні навантаження.

Скорпіон

Уникайте критики на свою адресу й утримайтеся самі від різких зауважень — вони не принесуть жодної користі ні вам, ні адресату. Напруга, яка виникне в першій половині дня мине через кілька годин, ви залишитеся у правильній для вас ситуації.

Стрілець

Важливий день у професійному плані — ви зможете вирішити проблему, що давно назріла, найвигіднішим для вас способом. Крім успіху на роботі, на Стрільців також чекають хороші новини від близьких людей.

Козеріг

Представникам вашого знаку — якщо й не всім, то багатьом — сьогодні вдасться відкрити нову сторінку свого життя: головне, не тягнути із собою у майбутнє справи та стосунки, які вже давно віджили свій вік.

Водолій

День дає змогу виправити минулі помилки. Зміни на краще не забаряться, просто відкрийте для них двері. Не відмовляйте у допомозі людям похилого віку — це важливо сьогодні.

Риби

Якщо ви сьогодні відчуваєте, що потребуєте допомоги — не соромтеся про неї попросити. Зустріч із друзями принесе не тільки позитивні емоції, а й підкаже, як правильно вчинити в ситуації, яка вас давно турбує.

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