Первая декада декабря 2022 года - непростой период. Астропрогноз последний месяц года

В начале декабря стоит быть осторожнее с любой информацией, так как "туман сгущается".

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Декабрь всегда ассоциируется с ожиданием Нового года, а значит с подарками, волшебством, новыми надеждами. В 2022 году декабрь начинается в период стационарного Нептуна — первые 5 дней. Эта планета создает атмосферу тайны, подозрений на всех уровнях — недомолвки и скрытность порождают подозрения в коллективе, формируют стрессовую гнетущую обстановку.

В начале декабря стоит быть осторожнее с любой информацией, так как "туман сгущается". Возможны любые неблагоприятные и неуправляемые процессы, связанные с водной средой, как на технических объектах, так и в природных условиях.

Продолжается период ретроградного Марса по Близнецам, а это означает, что стремление ускорить события приведут к новым препятствиям, выходу из строя техники и оборудования, ошибкам. Сейчас выгодно занять выжидательную позицию, а принятие судьбоносных решений лучше отложить до 22 декабря — первого восхода Солнца после Зимнего Солнцестояния.

7 декабря в 00:08 Меркурий войдет в знак Козерога и поможет навести порядок в информационном пространстве, поставить для себя цели и определиться с планом их достижения. Рациональность, концентрация, дальновидность способствуют решению любых вопросов. Во время этого транзита многое станет ясно, появится больше правдивых фактов.

8 декабря в 06:08 полнолуние в Близнецах активизирует сферу коммуникаций, Нептун переходит в директное движение, что самым благоприятным образом отразится на происходящих событиях. С этого дня люди становятся подвижнее, открытыми к взаимодействию и обмену информацией, проявляют расчетливость в делах.

10 декабря в 05:54 Венера присоединиться к Меркурию и продолжает свое движение в Козероге. В период этого транзита легче реализовать серьезные проекты, строить деловые взаимоотношения, находить компромисс по финансовым вопросам. Некоторая сдержанность эмоционально-чувственной сферы может создать не очень приятные предпосылки для романтических связей. Однако многие пары захотят официально оформить свои взаимоотношения.

Источник: https://www.instagram.com/p/ClktwsAqyV-/?fbclid=IwAR3Gf5YyemwMNxeFqOFOKN75fhZGIN9diDfTQ0hdggHaUxHNhyLfbxhuglE