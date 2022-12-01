Перша декада грудня 2022 року – непростий період. Астропрогноз на останній місяць року

На початку грудня варто бути обережнішими з будь-якою інформацією, оскільки "туман згущується".

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Грудень завжди асоціюється з очікуванням Нового року, а значить з подарунками, чаклунством, новими надіями. У 2022 році грудень починається в період стаціонарного Нептуна — перші 5 днів. Ця планета створює атмосферу таємниці, підозр на всіх рівнях — недомовки і прихованість породжують підозри в колективі, формують стресову обстановку.

На початку грудня варто бути обережнішими з будь-якою інформацією, оскільки "туман згущується". Можливі будь-які несприятливі та некеровані процеси, пов'язані з водним середовищем, як на технічних об'єктах, так і в природних умовах.

Триває період ретроградного Марсу по Близнюках, а це означає, що прагнення прискорити події призведуть до нових перешкод, виходу з ладу техніки й обладнання, помилок. Зараз вигідно зайняти вичікувальну позицію, а ухвалення доленосних рішень краще відкласти до 22 грудня — першого сходу Сонця після Зимового Сонцестояння.

7 грудня о 00:08 Меркурій увійде в знак Козерога та допоможе навести лад в інформаційному просторі, поставити для себе цілі та визначитися із планом їх досягнення. Раціональність, концентрація, далекоглядність сприяють вирішенню будь-яких питань. Під час цього транзиту багато стане зрозумілим, з'явиться більше правдивих фактів.

8 грудня о 06:08 повний місяць у Близнюках активізує сферу комунікацій, Нептун переходить у директний рух, що найсприятливіше позначиться на подіях, які відбуваються. З цього дня люди стають рухливішими, відкритими до взаємодії та обміну інформацією, проявляють обачність у справах.

10 грудня о 05:54 Венера приєднається до Меркурія і продовжує свій рух у Козерозі. У період цього транзиту легше реалізувати серйозні проєкти, будувати ділові стосунки, знаходити компроміс із фінансових питань. Певна стриманість емоційно-чуттєвої сфери може створити не дуже приємні передумови для романтичних зв'язків. Однак багато пар захочуть офіційно оформити свої стосунки.

Джерело: https://www.instagram.com/p/ClktwsAqyV-/?fbclid=IwAR3Gf5YyemwMNxeFqOFOKN75fhZGIN9diDfTQ0hdggHaUxHNhyLfbxhuglE