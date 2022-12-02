Pantone назвал главный цвет 2023 года

Символизирующий силу и оптимизм, теплый цвет "побуждает к самовыражению без ограничений, динамичен и возбуждаетʼ.

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Институт цвета Pantone объявил цвет 2023 года – им станет Viva Magenta. "Нестандартный оттенок для нестандартного времени", – написал о нем институт цвета, представляя всему миру.

Включая теплые и холодные тона, Viva Magenta представляет собой малиновый оттенок под номером 18-1750 с контрастными нюансами.

При выборе оттенка на 2023 год Институт Pantone принял во внимание множество трудностей, с которыми люди столкнулись в последнее время, таких как пандемия COVID-19, и то, как они повлияли на взгляды людей, ценности, и отношения.

"Viva Magenta — это яркий цвет, изобилие которого вселяет надежду и радость. Мощный и вдохновляющий, этот анимированный красный цвет способствует экспериментам и свободному самовыражению. Это безграничный, захватывающий цвет", – подчеркнули в Pantone.

В годы, характеризующиеся неопределенностью, это часто означало успокаивающие, умиротворяющие или поднимающие настроение цвета. По словам Лори Прессман, вице-президента Института цвета Pantone, в условиях продолжающейся пандемии Viva Magenta олицетворяет уверенность и связь в мире, пытающемся встать на ноги.

Леатрис Эйсман, исполнительный директор Института цвета Pantone, сказала, что этот оттенок был вдохновлен натуральным красным красителем, полученным из мелких насекомых, называемых кошенилью:

"Мы ищем вдохновение в природе и реальном мире, поскольку виртуальные миры все больше проникают в нашу повседневную жизнь… Viva Magenta воссоединяет нас с истоками. Он вдохновляет наш дух и укрепляет нашу внутреннюю стойкость, призывая силы природы".

Pantone Matching System, которая используется для определения и сопоставления цветов в таких секторах как полиграфия, графический дизайн и мода, была разработана Pantone. Вот уже более 20 лет он ежегодно выбирает цвет года.