Pantone назвав головний колір 2023 року

Символізуючий силу і оптимізм, теплий колір "спонукає до самовираження без обмежень, динамічний і збуджує".

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Інститут кольору Pantone оголосив колір 2023 — ним стане Viva Magenta. "Нестандартний відтінок для нестандартного часу", — написав про нього інститут кольору, репрезентуючи усьому світу.

Включаючи теплі та холодні тони, Viva Magenta є малиновим відтінком під номером 18-1750 з контрастними нюансами.

При виборі відтінку на 2023 рік Інститут Pantone взяв до уваги безліч труднощів, з якими люди зіткнулися останнім часом, таких як пандемія COVID-19 і те, як вони вплинули на погляди людей, цінності та стосунки.

"Viva Magenta — це яскравий колір, наявність якого вселяє надію та радість. Потужний і надихаючий, цей анімований червоний колір сприяє експериментам і вільному самовираженню. Це безмежний, захопливий колір", — наголосили в Pantone.

У роки, що характеризуються невизначеністю, це часто означало кольори які заспокоюють, утихомирюють або піднімають настрій. За словами Лорі Прессман, віцепрезидентки Інституту кольору Pantone, в умовах тривалої пандемії Viva Magenta уособлює впевненість і зв'язок у світі, який намагається стати на ноги.

Леатріс Ейсман, виконавча директорка Інституту кольору Pantone, сказала, що цей відтінок був натхненний натуральним червоним барвником, отриманим з дрібних комах, які називають кошеніллю:

"Ми шукаємо натхнення у природі та реальному світі, оскільки віртуальні світи все більше проникають у наше повсякденне життя… Viva Magenta з'єднує нас із витоками. Він надихає наш дух і зміцнює нашу внутрішню стійкість, закликаючи сили природи".

Pantone Matching System, яка використовується для визначення та зіставлення кольорів у таких секторах як поліграфія, графічний дизайн та мода, була розроблена Pantone. Ось уже понад 20 років він щороку обирає колір року.