Полнолуние 8 декабря - начало "белой полосы" для трех знаков Зодиака

Люди, рожденные под этими созвездиями, ощутят себя в последний месяц года настоящими любимчиками судьбы — они будут получать хорошие новости, встречать важных и нужных людей.

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Овен

В декабре у Овнов будет череда приятных встреч и знакомств. Это могут быть старые друзья и новые знакомые — общение с ними принесет массу удовольствия, поможет восстановить утраченную энергию. практически весь месяц Овны будут в легком настроении и это непременно скажется и на рабочих процессах, и на общем самочувствии.

Телец

У Тельцов конец года будут очень привлекательным в финансовом плане — они смогут закрыть текущие кредиты, например, или приобрести дорогую вещь, спланировать путешествие. Но важно именно 8 декабря отказаться от воплощения грандиозных планов и отказаться от дальних поездок.

Скорпион

Скорпионы в этот день могут начать новую главу своей жизни. Например, они переедут в новую квартиру, в новый город, начнут учебу в новом вузе или работу в новой компании. Звезды будут очень благосклонны к представителям этого знака, однако важно сохранять спокойствие и проявить терпение — тогда все точно будет хорошо.

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