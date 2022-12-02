Повня 8 грудня — початок "білої смуги" для трьох знаків Зодіаку

Люди, народжені під цими сузір'ями, відчують себе в останній місяць року справжніми улюбленцями долі — вони отримуватимуть добрі новини, зустрічатимуть важливих і потрібних людей.

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Овен

У грудні в Овнів буде низка приємних зустрічей і знайомств. Це можуть бути старі друзі та нові знайомі — спілкування з ними принесе масу задоволення, допоможе відновити втрачену енергію. Майже весь місяць Овни будуть у легкому настрої і це неодмінно позначиться і на робочих процесах, і на загальному самопочутті.

Телець

У Тельців кінець року буде дуже привабливим у фінансовому плані — вони зможуть закрити поточні кредити, наприклад, або придбати дорогу річ, спланувати подорож. Але важливо саме 8 грудня відмовитися від втілення грандіозних планів і відмовитися від далеких поїздок.

Скорпіон

Скорпіони цього дня можуть розпочати новий розділ свого життя. Наприклад, вони переїдуть у нову квартиру, у нове місто, почнуть навчання у новому ЗВО або роботу в новій компанії. Зірки будуть дуже прихильні до представників цього знака, проте важливо зберігати спокій і проявити терпіння — тоді все буде добре.

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