3 декабря 2022 года: Святого Прокла - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ругаться, одалживать деньги, планировать будущее.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память архиепископа Константинопольского Прокла. Он был учеником святителя Иоанна Златоуста. Прокл был свидетелем явления Иоанну Златоусту апостола Павла.
В мире 3 декабря отмечают Международный день людей с особенными потребностями и Всемирный день компьютерной графики (Международный день дизайнеров и аниматоров).
Что нельзя делать 3 декабря?
► ругаться, сквернословить
► брать в долг и одалживать деньги
► планировать будущее
Народные поверья и приметы:
► если 3 декабря снег пошел, то 3 июля будет дождь
► если запел снегирь, а сорока прячется под крышу, то будет метель
► увидеть на верхушке дерева тетерева – к солнечной и теплой погоде
► если ночью и ранним утром идет снег, но погода безветренная, то ближайшие дни будут ясными
► в печи поленья трещат – к морозу
День ангела празднуют:
Александр, Анатолий, Анна, Григорий, Иван, Иосиф, Иса(а)к, Прокл, Елена
Родились сегодня:
1722 — Григорий Сковорода, украинский философ, поэт, педагог
1948 — Оззи Осборн (наст. имя Джон Майкл Осборн), британский рок-музыкант, певец, автор песен
А также в этот день:
1586 — в Англию из Колумбии впервые завезен картофель
1967 — в госпитале Грут Шут, Кейптаун (ЮАР) проведена первая в истории медицины операция по пересадке сердца; ее провел профессор Кристиан Барнард, трансплантировав сердце смертельно раненой 25-летней женщины 55-летнему больному
1989 — президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявили, что их страны более не являются противниками. День вошел в историю как официальная дата окончания "холодной войны"
1992 — отправлено первое СМС сообщение
1994 — Sony представила миру свою первую игровую консоль PlayStation