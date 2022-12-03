3 декабря 2022 года: Святого Прокла - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ругаться, одалживать деньги, планировать будущее.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память архиепископа Константинопольского Прокла. Он был учеником святителя Иоанна Златоуста. Прокл был свидетелем явления Иоанну Златоусту апостола Павла.

В мире 3 декабря отмечают Международный день людей с особенными потребностями и Всемирный день компьютерной графики (Международный день дизайнеров и аниматоров).

Что нельзя делать 3 декабря?

► ругаться, сквернословить

► брать в долг и одалживать деньги

► планировать будущее

Народные поверья и приметы:

► если 3 декабря снег пошел, то 3 июля будет дождь

► если запел снегирь, а сорока прячется под крышу, то будет метель

► увидеть на верхушке дерева тетерева – к солнечной и теплой погоде

► если ночью и ранним утром идет снег, но погода безветренная, то ближайшие дни будут ясными

► в печи поленья трещат – к морозу

День ангела празднуют:

Александр, Анатолий, Анна, Григорий, Иван, Иосиф, Иса(а)к, Прокл, Елена

Родились сегодня:

1722 — Григорий Сковорода, украинский философ, поэт, педагог

1948 — Оззи Осборн (наст. имя Джон Майкл Осборн), британский рок-музыкант, певец, автор песен

А также в этот день:

1586 — в Англию из Колумбии впервые завезен картофель

1967 — в госпитале Грут Шут, Кейптаун (ЮАР) проведена первая в истории медицины операция по пересадке сердца; ее провел профессор Кристиан Барнард, трансплантировав сердце смертельно раненой 25-летней женщины 55-летнему больному

1989 — президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявили, что их страны более не являются противниками. День вошел в историю как официальная дата окончания "холодной войны"

1992 — отправлено первое СМС сообщение

1994 — Sony представила миру свою первую игровую консоль PlayStation